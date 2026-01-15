Horario Estacional en México: ¿Qué estados deben cambiar su reloj este 2026?

Este año, el ajuste horario vuelve a generar dudas entre lectores del norte del país. La Hora Estacional en México define qué estados deben cambiar su reloj cada primavera, con reglas distintas por región y fechas precisas que impactan rutinas, trabajo, transporte y servicios públicos.

El cambio no aplica de forma generalizada y solo afecta zonas específicas por acuerdos fronterizos. Conocer quiénes ajustan la hora y cuándo hacerlo permite evitar confusiones, retrasos y errores en actividades cotidianas, especialmente en contextos laborales, escolares y trámites oficiales en distintos ámbitos sociales locales.

Estados de México que deberán cambiar su horario en 2026

Para 2026, el ajuste horario solo rige en municipios fronterizos del norte, donde la sincronía con Estados Unidos resulta clave. Estos estados mantienen la Hora Estacional en México por dinámicas económicas, laborales y de servicios que requieren coordinación diaria constante.

Baja California : Tijuana, Playas de Rosarito, Tecate, Ensenada, Mexicali

: Tijuana, Playas de Rosarito, Tecate, Ensenada, Mexicali Chihuahua : Coyame del Sotol, Manuel Benavides, Janos, Ascensión, Ciudad Juárez, Praxedis G. Guerrero, Guadalupe

: Coyame del Sotol, Manuel Benavides, Janos, Ascensión, Ciudad Juárez, Praxedis G. Guerrero, Guadalupe Coahuila

Nuevo León : Anáhuac

: Anáhuac Tamaulipas: Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso, Matamoros

¿A qué hora se adelanta el reloj en México?

El adelanto del reloj ocurre durante la madrugada del domingo 8 de marzo, cuando la hora oficial cambia de las 02:00 a las 03:00. Esta referencia resulta clave para turnos nocturnos, transporte, sistemas digitales y actividades programadas en regiones afectadas.

Cambio de horario: ¿Cuándo se actualiza el reloj por el verano?

|Pexels

Aunque muchos dispositivos realizan el ajuste automático, relojes analógicos y despertadores requieren cambio manual. Revisar la hora antes de iniciar la jornada previene retrasos en citas médicas, vuelos, cruces fronterizos y compromisos laborales relevantes diarios en sectores productivos clave locales.

¿Por qué ocurre el cambio de horario?

El cambio persiste en la frontera norte por la relación comercial con Estados Unidos , donde el horario estacional continúa vigente. Mantener la misma hora facilita operaciones logísticas, financieras y administrativas entre empresas, autoridades y trabajadores de ambos países vecinos directos.

Aunque el país eliminó el ajuste general, estas zonas conservan la medida por eficiencia operativa. La decisión reduce desajustes horarios, mejora coordinación binacional y ofrece certeza en servicios, comercio y movilidad cotidiana para habitantes y visitantes frecuentes de regiones fronterizas.

