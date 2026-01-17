Histórica librería liquida su inventario en Monterrey tras anunciar su sorpresivo cierre

El centro de Monterrey se prepara para despedir a uno de sus espacios culturales más queridos: la Librería La Nacional, refugio de lectores, investigadores y coleccionistas durante décadas, cerrará definitivamente sus puertas a mediados de mayo. La noticia, que circuló rápidamente en redes sociales, ha conmovido a la comunidad regia, acostumbrada a perderse entre los estantes repletos de libros usados en su local de la calle Guerrero.

El cierre de la Librería La Nacional en Monterrey

La razón del cierre no tiene que ver con la caída en ventas ni con decisiones comerciales, sino con un cambio de propietarios del inmueble ubicado en Guerrero #247-B. La casona histórica fue vendida, y los nuevos dueños han solicitado el desalojo del local, lo que deja sin opciones a los administradores de la librería para continuar operando en ese lugar.

Antes de bajar la cortina por última vez, La Nacional ha lanzado una liquidación masiva con el objetivo de que sus miles de ejemplares encuentren nuevos hogares. Los descuentos buscan facilitar la salida del inventario completo y ya están atrayendo a decenas de visitantes diarios dispuestos a rescatar títulos raros, clásicos olvidados o ediciones agotadas.

Descuentos y promociones en la Librería La Nacional antes del cierre

Para quienes quieran aprovechar esta oportunidad, estos son los detalles clave:



Descuento general del 50% en todas las secciones de libros (excepto en el área de caja).

en todas las secciones de libros (excepto en el área de caja). Promociones adicionales serán anunciadas conforme se acerque la fecha de cierre, con ofertas aún más agresivas.

Horarios actualizados: lunes a sábado de 10:00 a 19:00 horas; domingos de 10:00 a 17:00 horas.

lunes a sábado de 10:00 a 19:00 horas; domingos de 10:00 a 17:00 horas. Ubicación: Calle Guerrero #247-B, entre Washington y Modesto Arreola, en pleno corazón del centro histórico.

Durante años, La Nacional fue mucho más que una tienda: era un punto de encuentro para quienes valoran el libro físico, el olor del papel envejecido y la emoción de encontrar una joya literaria al azar. Su característico letrero de “Compra y Venta de Libros Usados” se convirtió en un ícono silencioso del paisaje urbano regiomontano.

Aunque no hay planes confirmados de reubicación, los administradores han dejado claro que su intención es que ningún libro se quede atrás. Por eso, invitan a la comunidad a visitar el local en estas últimas semanas, ya sea para completar una colección, regalar un clásico o simplemente rendir homenaje a un espacio que, durante generaciones, mantuvo viva la cultura del libro en Monterrey.

