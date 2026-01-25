¿Hay clases mañana? Lista de estados que cierran escuelas por tormenta invernal este lunes 26 de enero

La Secretaria de Educación Pública ( SEP ) informó que no habrá clases en varias entidades de la República, este lunes 26 de enero, debido a que se registran temperaturas bajo cero provocadas por la tormenta invernal ‘Fern’, en combinación con el Frente Frío 30. A continuación, en adn Noticias, te compartimos cuáles son los estados en los que se confirma suspensión de clases y cuáles realizarán un cambio de horario para proteger la salud de los alumnos de educación básica.

Estados en donde NO hay clases mañana por tormenta invernal

Los estados que suspenden clases este lunes 26 de enero de 2026 son los siguientes:

Chihuahua : La SEP estatal confirmó que los alumnos de kinder, primaria y secundaria suspenderán clases los días lunes 26 y martes 27 de enero , debido a que el termómetro bajará hasta -10 grados.

: La SEP estatal confirmó que los alumnos de kinder, primaria y secundaria , debido a que el termómetro bajará hasta -10 grados. Puebla : En la entidad poblana, la SEP confirmó que se suspenden clases en todos los niveles, en 38 municipios de la Zona serrana norte, los días lunes 26 y martes 27 de enero.

: En la entidad poblana, la SEP confirmó que se suspenden clases en todos los niveles, en 38 municipios de la Zona serrana norte, los días lunes 26 y martes 27 de enero. Tamaulipas : La SEP estatal informó que las clases quedarán suspendidas cuando el termómetro descienda a 0 grados o menos.

: La informó que las clases quedarán suspendidas cuando el termómetro descienda a 0 grados o menos. Coahuila : Uno de los estados más afectados por la tormenta invernal también anunció la suspensión de clases presenciales en todos los niveles educativos en las regiones Norte, Carbonífera y Centro-Desierto . Esto porque el termómetro descenderá hasta -10 grados.

: Uno de los estados más afectados por la tormenta invernal también anunció la suspensión de clases presenciales en todos los niveles educativos en las . Esto porque el termómetro descenderá hasta -10 grados. Veracruz: Este estado seguirá afectado por los efectos del Frente Frío 30

¿Dónde hay cambios de horario de clases por el frío en México?

Tlaxcala : Anunció horario de invierno. Turno matutino: De las 8:30 horas a las 13:00 horas, mientras que el turno vespertino será de 13:30 a 17:30 horas.

: Anunció horario de invierno. Turno matutino: De las 8:30 horas a las 13:00 horas, mientras que el turno vespertino será de 13:30 a 17:30 horas. Querétaro : Las escuelas primarias públicas y privadas tendrán horario de invierno a partir del lunes 26 de enero y hasta el 28 de febrero. De las 8:30 horas a las 12:30 horas, mientras que el turno vespertino será de 14:00 a 18:00 horas.

: Las escuelas primarias públicas y privadas tendrán horario de invierno a partir del lunes 26 de enero y hasta el 28 de febrero. De las 8:30 horas a las 12:30 horas, mientras que el turno vespertino será de 14:00 a 18:00 horas. San Luis Potosí : La SEP estatal informó que implementará horario invernal a nivel primaria que contempla una tolerancia de entrada de 30 minutos en el turno matutino y salida 30 minutos antes en el vespertino.

: La SEP estatal informó que implementará horario invernal a nivel primaria que contempla una tolerancia de entrada de 30 minutos en el turno matutino y salida 30 minutos antes en el vespertino. Sonora : Del lunes 26 al jueves 29 de enero, los alumnos de educación básica entrarán una hora más tarde en el turno matutino, mientras que en el horario vespertino se adelantará la salida una hora.

: Del lunes 26 al jueves 29 de enero, los entrarán una hora más tarde en el turno matutino, mientras que en el horario vespertino se adelantará la salida una hora. Coahuila: En las regiones Laguna y Sureste se recorrerá el horario de entrada a las 9:00 horas para los niveles de primaria y secundaria.

