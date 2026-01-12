¿Tus hijos irán a la escuela? Esta es la temperatura mínima para suspender clases, según la SEP

La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció la suspensión de clases en 26 municipios de Veracruz y en algunas regiones de Sinaloa, debido a las bajas temperaturas ocasionadas por el Frente Frío 27 y la tormenta negra que se esperaban este 12 de enero. Pero, ¿se suspenderá el regreso a clases en estos días?

El regreso a clases este 2026 coincidió con la segunda tormenta invernal de la temporada, por lo que el termómetro descenderá a temperaturas bajo cero en varias regiones de la República mexicana, pero queda la duda si la SEP justificará las faltas en primaria y secundaria por el frío extremo. Te contamos a qué temperatura mínima se deben suspender clases según la SEP.

¿Cuál es la temperatura mínima para no asistir a clases, según la SEP?

Es importante que los padres de familia consideren que la SEP no cuenta con un criterio nacional respecto a la temperatura mínima para suspender clases . En realidad, cada estado de la República toma en consideración las recomendaciones de Protección Civil y autoridades de Salud, de acuerdo al pronóstico del clima.

No obstante, en estados del norte que suelen verse más afectados por los fenómenos meteorológicos como masas de aire polar, frentes fríos o el ‘Evento Norte’ sí tienen algunos criterios para considerar la suspensión de clases en función de proteger a niños, niñas y planta docente de las inclemencias del tiempo que ponen en riesgo a la población de contraer enfermedades respiratorias.

0°C o menos : Se suspenden actividades o se justifican inasistencias en Educación Inicial, Preescolar y Educación Especial.

: Se suspenden actividades o se justifican inasistencias en Educación Inicial, Preescolar y Educación Especial. -1°C (un grado bajo cero): Generalmente aplica para estudiantes de Primaria.

(un grado bajo cero): Generalmente aplica para estudiantes de Primaria. -2°C (dos grados bajo cero): Se considera para el nivel de Secundaria.

Estados que suspendieron clases por el frío extremo en México

Este 12 de enero de 2026, la SEP anunció la suspensión de clases en 26 municipios de Veracruz, debido a los fuertes vientos y lluvias torrenciales que se esperaban como consecuencia del Frente Frío 27 que se extendió con características de estacionario en el sureste mexicano. Puedes checar los municipios que no tuvieron clases en este ENLACE.

Asimismo, la SEP anunció la suspensión de clases en 9 municipios de Sinaloa, este 12 de enero, debido al pronóstico de lluvia.

¿Se suspenden clases este martes 13 de enero de 2026?

Pese a que el Frente Frío 27 seguirá ocasionando temperaturas heladas, sobre todo en zonas altas de estados como Durango, Chihuahua y Zacatecas, hasta el momento, la SEP no ha emitido nuevos comunicados de suspensión de clases en ninguna entidad para el martes 13 de enero.

¿Cuándo es el primer mega puente de la SEP 2026 para estudiantes de educación básica?

Los estudiantes de kinder, primaria y secundaria podrán disfrutar de su primer mega puente SEP del 30 de enero al 2 de febrero. Esto porque según el calendario de la SEP, el próximo viernes 30 de enero está programada la primera sesión de Consejo Técnico Escolar Ordinario del año y el lunes 2 de febrero será un día de asueto oficial porque se adelanta la celebración del 5 de febrero, fecha en la que se conmemora el Día de la Constitución Mexicana.

De tal manera que, en la mayoría de los estados de la República, el regreso a clases se mantiene sin cambios, a pesar de las bajas temperaturas se registran este 12 y 13 de enero. Por tal motivo los padres de familia deberán evaluar si llevarán o no a sus hijos a clases, considerando que no contarán con un justificante por las faltas.

