¡Tláloc vuelve! Fuertes lluvias, granizo y nuevo frente frío amenazan a 3 entidades del país

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el clima en México se verá afectado nuevamente por la llegada de un nuevo frente frío que se aproxima por la frontera norte, donde ocasionará fuertes vientos, lluvias y temperaturas bajo cero.

Será necesario que cargues tu paraguas, porque una vaguada en interacción con la corriente en chorro subtropical causará lluvias eléctricas y caída de granizo, que afectará a varias entidades del país.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿En qué estados afectará el nuevo frente frío 30?

El Frente Frío 30 ya se aproxima a la frontera norte de México, lo que afectará especialmente al estado de Coahuila, donde se registran fuertes vientos con rachas de 40 a 60 km/h.

Este sistema frontal también provocará temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del jueves en Coahuila, pero también en zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

☔️⛈️ En entidades del noroeste, norte, noreste y occidente de #México, se pronostican #Lluvias y #Chubascos con #DescargasEléctricas durante las próximas tres horas. pic.twitter.com/vHAgLWwm7u — CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 21, 2026

No obstante, serán los habitantes de las zonas serranas de Durango, quienes enfrentarán un frío extremo en la madrugada del jueves 22 de enero, cuando el termómetro descenderá hasta 10 grados bajo cero.

¿En qué estados habrá fuertes lluvias hoy 21 de enero?

Tláloc no cede, por lo que será mejor prepararse con el paraguas y el impermeable, sobre todo, si vives en el estado de Quintana Roo, donde se registrarán lluvias fuertes de hasta 50 mm.

Otros estados donde podrán registrarse lluvias con descargas eléctricas y granizo son: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla , Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán.

Recomendaciones en caso de lluvia

De acuerdo con las recomendaciones de Protección Civil, es importante tomar precauciones en caso de lluvia, sobre todo en las entidades afectadas por los frentes fríos.

Ten siempre a la mano una lámpara y radio portátiles

No tires basura en la vía pública, barrancas, ríos y canales

Evita acercarte a bardas, espectaculares, árboles, cables de electricidad, cauces de agua y partes bajas de lomas.

Revisa que no se hayan dañado techos, instalaciones eléctricas, de gas y de agua potable.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

