Tormenta invernal obliga a suspender clases presenciales el 26 y 27 de enero

La tercera tormenta invernal afectó el suministro eléctrico y la circulación en Chihuahua y debido a las bajas temperaturas que podrían alcanzar los -15 grados centígrados, las autoridades informaron que se suspenderán las clases el lunes 26 y martes 27 de enero.

La Secretaría de Educación y Deporte de Chihuahua emitió una declaratoria de suspensión de clases presenciales para alumnos de nivel básico para cuidar de la salud de los estudiantes y la comunidad docente.

Tercera tormenta invernal llega a Chihuhua: Nieve, heladas hasta -20°C y efectos en el norte de México 2026

¿Cómo serán las clases en Chihuahua por la tormenta invernal?

Durante estos dos días las clases se realizarán bajo la modalidad "a distancia" para que los estudiantes no se retrasen en sus estudios, sin embargo, este método se evaluará por los maestros, ya que la nieve registrada y las ráfagas de viento en algunas zonas han provocado que haya cortes de luz.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) señaló que por el frío extremo se interrumpió el suministro de energía eléctrica en los municipios de Belleza, Guadalupe y Calvo y Tamazula en Chihuahua.

¿Cuál es la temperatura mínima que alcanzará Chihuahua?

El termómetro marcó un descenso drástico en las temperaturas desde el viernes 23 de enero alcanzando un grado al mediodía, sin embargo, las autoridades pronostican entre -10 y -15 grados en los siguientes días.

