Autos Honda y Acura con ALERTA por poblemas en los frenos: Profeco

La Procuraduría Federal del Consumidor ( Profeco ) emitió una alerta por una importante posible falla en miles de autos de las marcas Honda y Acura, los cuales podrían presentar mal funcionamiento en el mecanismo del pedal de frenado, esencial para la seguridad de las y los conductores.

A través de sus diferentes plataformas de difusión oficiales, la Profeco señaló que son un total de 2 mil 515 los vehículos que fueron identificados con estas fallas mecánicas, por lo cual en conjunto con las marcas iniciaron los procesos correspondientes para solicitar a los propietarios que lleven a revisión sus vehículos.

¿Qué modelos de autos Honda y Acura están bajo alerta por mal funcionamiento?

De acuerdo con el comunicado difundido por la misma Profeco , entre los modelos de autos que fueron identificados con estas fallas mecánicas se encuentra la camioneta Honda Pilot del año 2023 al 2025, así como la camioneta Acura MDX año 2024-2025.

Por otro lado, se informó que el auto Acura TLX año 2024-2025 también podría presentar fallas mecánicas en el sistema de frenado, lo cual también representa un peligro latente para las y los conductores.

¿Qué fallas presentan los autos Honda y Acura?

Según las autoridades de nuestro país, las fallas que podrían llegar a presentar estos vehículos se da en el mecanismo de frenado, por lo cual las luces de freno traseras podrían permanecer encendidas de forma continua, además de que la función principal del pedal pudiera verse reducida.

Esto representa un importante riesgo para la seguridad de los conductores, los cuales podrían verse afectados por el mal frenado del auto en situaciones peligrosas.

¿Cómo saber si mi auto está dañado del sistema de frenado?

Más allá de dar a conocer los autos afectados y las fallas en estas unidades Honda y Acura, la Profeco señaló que aquellas personas que conduzcan algunos de los vehículos antes mencionados pueden solicitar información al número 800 368 8500.

Por otro lado, señalaron que el proveedor se contactará vía correo electrónico o por llamada telefónica con las personas afectadas, esto con la finalidad de poder agendar una visita en el distribuidor más cercano para la revisión correspondiente.

