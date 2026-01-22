Profeco revela una alarmante estadística que afecta al 35.8 % de los jóvenes en México

La Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2024 revela que el 35.8 % de la población de 18 años y más carece de hábitos de ahorro . El informe del INEGI alerta sobre la urgencia de establecer planes financieros ante un entorno de tasas a la baja.

¿Por qué los jóvenes en México no ahorran según la Profeco?

La falta de cultura financiera y la ausencia de un plan estructurado impiden que más de un tercio de los adultos jóvenes generen un fondo de emergencia. Según el INEGI , esta estadística refleja un desafío estructural que compromete la estabilidad económica personal hacia el año 2026.

Para revertir esta cifra, la institución promueve el establecimiento de un plan de ahorro anual. Este esquema de mediano plazo obliga a la asignación periódica de recursos, permitiendo que el trabajador destine una cantidad recurrente para alcanzar metas específicas y proteger su patrimonio.

¿Dónde poner tu dinero ahora que bajan las tasas en México?

Ante el recorte en los rendimientos bancarios, dejar el capital estático genera pérdidas frente a la inflación. Los ahorradores deben considerar estas alternativas estratégicas:

Instrumentos de inversión de deuda : Buscar opciones que superen la tasa de referencia actual para compensar la caída de rendimientos.

: Buscar opciones que superen la tasa de referencia actual para compensar la caída de rendimientos. Certificados de la Tesorería (Cetes) : Utilizar valores gubernamentales supervisados por la CNBV para generar rendimientos seguros.

: Utilizar valores gubernamentales supervisados por la para generar rendimientos seguros. Búsqueda de refugios financieros : Identificar oportunidades que ofrezcan tasas fijas antes de nuevos ajustes a la baja en el mercado nacional.

: Identificar oportunidades que ofrezcan tasas fijas antes de nuevos ajustes a la baja en el mercado nacional. Diversificación estratégica: Evolucionar del ahorro básico a una cartera que considere las variables macroeconómicas proyectadas.

Guía Profeco: Cómo ahorrar dinero en México este 2026 sin fallar en el intento

En su último episodio del podcast de enero titulado “Finanzas personales: En buen plan, ahorra”, la Revista del Consumidor establece que el primer paso es calcular la capacidad real de ahorro restando los gastos básicos (alimentación, salud, educación y servicios) a los ingresos totales. La dependencia recomienda establecer metas SMART —como fondos de emergencia o seguros— para mantener la disciplina y evitar guardar únicamente lo que "sobra".

La Profeco también reconoce el valor de la Inteligencia Artificial como herramienta para clasificar gastos y crear presupuestos coherentes a la meta propuesta. Sin embargo, subraya que la tecnología solo complementa la educación financiera y no sustituye la toma de decisiones responsable del usuario.

Para blindar el dinero, la autoridad recomienda evitar prácticas riesgosas como guardar efectivo en casa o participar en tandas, debido al peligro de devaluación por inflación. En su lugar, propone diseñar un tablero anual de ahorro y activar el ahorro automático en instituciones reguladas para reducir la tentación de realizar compras impulsivas.