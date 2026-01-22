Profeco aclara si es legal que te revisen el ticket al salir de una tienda en 2026

En 2026, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) reiteró de manera pública que no es legal que revisen tu ticket al salir de una tienda en México. La dependencia federal recordó que, una vez realizado el pago en caja, los productos pasan a ser propiedad del consumidor, por lo que ninguna tienda puede condicionar la salida del establecimiento a la presentación obligatoria del recibo de compra. Esta postura se mantiene firme pese a que la práctica continúa siendo común en distintos puntos del país.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

La revisión de tickets persiste principalmente en supermercados, clubes de precios y tiendas de autoservicio, donde se aplica como parte de sus controles internos de seguridad. Sin embargo, Profeco advirtió que esta acción vulnera derechos básicos del consumidor, como la libertad y la seguridad personal, además de carecer de un respaldo legal claro dentro del marco normativo mexicano.

¿En qué consiste exactamente esta revisión?

Ocurre cuando personal de seguridad solicita el recibo tras el pago para comparar productos.

Profeco la considera una molestia injustificada porque limita la libertad del cliente.

¿Qué dice la ley al respecto?

El artículo 10 de la Ley Federal de Protección al Consumidor prohíbe registros obligatorios.

No existe norma que permita retener al cliente por una verificación rutinaria.

¿Por qué muchas tiendas siguen haciéndolo?

Alegan controles contra errores de cobro y robos.

Profeco subraya que son fallas administrativas, no responsabilidad del consumidor.

Ejemplos de sanciones aplicadas

La autoridad ha impuesto multas y clausuras temporales, como en un Sam’s Club del Estado de México (Edomex), por revisiones sistemáticas.

Cena de Año Nuevo más cara en CDMX; kilo de uvas alcanza hasta 160 pesos en mercados

¿Qué puedes hacer si te lo exigen?

Mantén la calma y explica educadamente que, según la Profeco y la ley, no estás obligado a mostrar el ticket para salir Si insisten o te retienen, puedes negarte con respeto (sin confrontaciones fuertes para evitar escaladas) Denuncia el hecho:

Llama al Teléfono del Consumidor: 55 5568 8722 o al 800 468 8722 (lunes a viernes 9:00-19:00 horas; fines de semana y festivos 10:00-18:00 horas)

Envía correo a denunciasprofeco@profeco.gob.mx

O presenta la queja en línea o de forma presencial en las oficinas de Profeco

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.