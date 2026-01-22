Una vaguada, fríos y tormentas afectarán a más de 20 estados de México este 22 de enero

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dio a conocer que los pronósticos del clima en México para este jueves 22 de enero prevén afectaciones por una vaguada, así como por el sistema frontal número 30 en más de 20 estados de la República Mexicana.

De acuerdo con su informe semanal, para este jueves también se prevén afectaciones por el ingreso de humedad favorecido por un río atmosférico, lo cual provocará lluvias y chubascos en las zonas del occidente, centro y sur del país.

Por otro lado, se mencionó que continuarán los pronósticos de ambiente muy frío durante la mañana y noche con bancos de niebla matutina especialmente sobre las entidades de la Mesa del Norte, la Mesa Central y el Valle de México.

Pronósticos de lluvia en México este jueves 22 de enero

De acuerdo con los pronósticos de la Conagua y el SMN, se prevén chubascos con lluvias puntuales fuertes en los estados de Campeche y Quintana Roo, así como intervalos de chubascos en Baja California, Sonora, Chihuahua, Guerrero, Oaxaca, Veracruz (Olmeca), Chiapas, Tabasco y Yucatán.

También se pronostican lluvias aisladas en en estados como Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Michoacán.

Pronósticos de fríos extremos en México para este jueves

En cuanto a los fríos extremos que azotarán el clima en México este 22 de enero, se señaló que se presentarán temperaturas de 0 a -5 °C en las zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Por otro lado, se prevén fríos de los 0 a los 5 °C durante la madrugada de este jueves en las zonas serranas de Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Querétaro, Ciudad de México y Morelos.

¿En qué estados hay pronósticos de calor extremo este 22 de enero?

Las autoridades del clima en nuestro país también pronosticaron temperaturas extremas de calor en zonas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Morelos y Puebla, entidades en las que se podrán registrar calores de 35 a 40 °C.

De igual forma se prevén condiciones de calor de entre 30 y 35 °C en Sinaloa, Nayarit, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Clima en México para el 22 de enero: Rachas de viento

Para cerrar, es importante destacar que se pronostican rachas de fuertes de viento de hasta 60 kilómetros por hora en Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Volcán de Colima y del Nevado permanecerán nevados más días

