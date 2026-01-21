Alerta del SMN en Quintana Roo hoy miércoles 21 de enero: Lluvias de hasta 50mm y tormentas eléctricas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica para este miércoles 21 de enero lluvias puntuales fuertes de hasta 50 mm en Quintana Roo. La CONAGUA advierte que las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y riesgo de inundaciones en zonas bajas del estado.

¿Cómo afectarán las lluvias y tormentas eléctricas a Quintana Roo hoy?

La inestabilidad atmosférica y un canal de baja presión sobre la Península de Yucatán provocan tormentas fuertes en la región. Estas lluvias pueden generar encharcamientos y deslaves, por lo que las autoridades demandan a la población extremar precauciones al transitar por zonas de riesgo.

En el litoral de Quintana Roo, se espera oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura y vientos con rachas de hasta 50 km/h. La entrada de humedad del Mar Caribe refuerza el potencial de tormentas, obligando a los navegantes a mantenerse atentos a los avisos de Capitanía de Puerto.

Pronóstico extendido: ¿Cuándo dejará de llover en Quintana Roo?

La tendencia de AccuWeather para el resto de la semana indica que la inestabilidad persistirá hasta el viernes, con una ligera mejoría durante el fin de semana. Se prevé que las temperaturas máximas oscilen entre los 27°C y 29°C, manteniendo un ambiente sofocante debido a la alta humedad.

Jueves 22 de enero : Intervalos de nubes y sol con probabilidad de chubascos matutinos.

: Intervalos de nubes y sol con probabilidad de chubascos matutinos. Viernes 23 de enero : Nubosidad variable; se mantienen tormentas aisladas por la tarde.

: Nubosidad variable; se mantienen tormentas aisladas por la tarde. Sábado 24 de enero : Cielo mayormente soleado y condiciones estables para actividades al aire libre.

: Cielo mayormente soleado y condiciones estables para actividades al aire libre. Domingo 25 de enero: Predominio de sol con temperaturas máximas de 28°C y vientos moderados.

La CONAGUA advierte por lluvias y posibles tormentas eléctricas en Quintana Roo. | https://www.gob.mx/

Heladas y vientos fuertes azotan el norte y centro de México

El SMN establece una alerta por temperaturas mínimas de -10 a -5 grados Celsius con heladas en las sierras de Chihuahua y Durango. El ambiente gélido se extiende a Baja California, Sonora, Coahuila y el Estado de México, donde el termómetro caerá bajo cero.

Respecto al viento, la CONAGUA observa rachas violentas de 60 a 80 km/h en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. En el norte del país, Coahuila y Nuevo León enfrentarán ráfagas de hasta 60 km/h, condiciones que podrían originar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Recomendaciones por frío extremo y baja visibilidad

Ante la persistencia de bancos de niebla en la Mesa del Norte y la Mesa Central, Protección Civil obliga a los conductores a reducir la velocidad. Las autoridades recomiendan abrigarse por capas e hidratarse adecuadamente para evitar enfermedades respiratorias causadas por los cambios bruscos de temperatura.

Es fundamental prestar especial atención a enfermos crónicos, niños y adultos mayores en estados como Puebla, Tlaxcala y Zacatecas. Para reportar incidentes por caída de estructuras debido al viento o inundaciones, la ciudadanía debe utilizar el número de emergencias 911 de manera inmediata.