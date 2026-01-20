Alerta de frío en México: La mitad del país estará a cero grados e incluso menos este martes 20 de enero
Si vas a salir durante la madrugada o la noche, considera llevar varias capas de ropa para protegerte del frío extremo que se espera en la mayor parte del país
El invierno ha sido muy potente en algunas zonas de México este 2026, en donde incluso hemos tenido nieve, aguanieve y temperaturas que han llegado a los -15 °C. El frío se ha hecho algo común durante el día y este martes 20 de enero no será la excepción.
De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el ambiente en todo el país seguirá de frío a muy frío, sobre todo durante la noche y la madrugada, incluyendo bancos de niebla que afectarán, en su mayoría, a las entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, incluyendo el Valle de México.
Estados con bajas temperaturas este 20 de enero
El SMN aseguró que las temperaturas serán extremadamente bajas durante la madrugada y las primeras horas del día, aumentando paulatinamente durante el día y volviendo a descender en la noche. El punto más frío será:
- De -15 a -10 °C: Chihuahua y Durango
- De -5 a 0 °C: En Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca
- De 0 a 5 °C: Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México y Morelos
Cabe destacar que en la Ciudad de México se activó una alerta de frío para todas las alcaldías, considerando que la capital amanecerá con sensación térmica promedio de 5 °C y que millones de personas estarán en movimiento desde temprano.
Estados donde podría llover este 20 de enero
Asimismo, se esperan lluvias en Sinaloa, Nayarit, Zacatecas, Durango, Chihuahua y Coahuila. Sin mencionar que habrá intervalos de chubascos en algunas regiones de Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Guanajuato, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo.
De igual manera, hay alerta por oleaje elevado de 1 a 2 metros de altura en las costas de Quintana Roo, aunque la alerta máxima es para el golfo de Tehuantepec, donde se esperan olas de 3 y 4 metros.
