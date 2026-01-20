Alerta de frío en México: La mitad del país estará a cero grados e incluso menos este martes 20 de enero

El invierno ha sido muy potente en algunas zonas de México este 2026, en donde incluso hemos tenido nieve, aguanieve y temperaturas que han llegado a los -15 °C. El frío se ha hecho algo común durante el día y este martes 20 de enero no será la excepción.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el ambiente en todo el país seguirá de frío a muy frío, sobre todo durante la noche y la madrugada, incluyendo bancos de niebla que afectarán, en su mayoría, a las entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, incluyendo el Valle de México.

Estados con bajas temperaturas este 20 de enero

El SMN aseguró que las temperaturas serán extremadamente bajas durante la madrugada y las primeras horas del día, aumentando paulatinamente durante el día y volviendo a descender en la noche. El punto más frío será:



De -15 a -10 °C: Chihuahua y Durango

De -5 a 0 °C: En Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca

De 0 a 5 °C: Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México y Morelos

Cabe destacar que en la Ciudad de México se activó una alerta de frío para todas las alcaldías, considerando que la capital amanecerá con sensación térmica promedio de 5 °C y que millones de personas estarán en movimiento desde temprano.

Estados donde podría llover este 20 de enero

Asimismo, se esperan lluvias en Sinaloa, Nayarit, Zacatecas, Durango, Chihuahua y Coahuila. Sin mencionar que habrá intervalos de chubascos en algunas regiones de Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Guanajuato, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo.

De igual manera, hay alerta por oleaje elevado de 1 a 2 metros de altura en las costas de Quintana Roo, aunque la alerta máxima es para el golfo de Tehuantepec, donde se esperan olas de 3 y 4 metros.

