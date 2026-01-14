UNAM explica la transición entre “El Niño” y “La Niña” y cómo estos fenómenos atmosféricos afectan el clima

Actualmente nos encontramos en una "fase neutro" en la que ni " El Niño " ni "La Niña" afectan el clima en México; sin embargo, es una "paz" que durará muy poco, ya que en los últimos años estos fenómenos climatológicos se han hecho presentes con gran fuerza y han alterado la temperatura, las lluvias y las sequías.

Es por eso que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) compartió un artículo explicando el proceso de transición que ocurre entre ambos fenómenos, junto con sus respectivas características en las zonas donde se encuentran.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Explicación de "El Niño" y "La Niña"

Ambos fenómenos son parte de "El Niño-Oscilación del Sur" y es algo que ocurre en el océano Pacífico y consta de tres fases:



El Niño: Aguas más cálidas de lo normal y lluvias más intensas en algunas regiones

Aguas más cálidas de lo normal y lluvias más intensas en algunas regiones La Niña : Aguas más frías de lo normal, con un aumento en vientos alisios (menos lluvias y más sequías)

: Aguas más frías de lo normal, con un aumento en vientos alisios (menos lluvias y más sequías) Fase neutra: El océano presenta condiciones normales, acordes a cada época del año

Cabe destacar que El Niño y La Niña influyen en la frecuencia y la intensidad de los huracanes, las sequías, las olas de calor y las lluvias, por lo que es crucial tener un buen monitoreo de ellos para prevenir cualquier cambio drástico que pueda haber en el ambiente.

#CienciasdelaTierra | El Niño y La Niña son fenómenos atmosféricos que causan efectos climáticos a nivel mundial. Te explicamos las condiciones en este artículo: https://bit.l/3WJthlu pic.twitter.com/OdYmp6Hmlu — Ciencia UNAM (@Ciencia_UNAM) January 10, 2026

¿Qué le espera a México en 2026?

De acuerdo con el portal especializado de Meteored, el fenómeno de " La Niña " podría hacerse presente en México durante la primera mitad del 2026, con temperaturas más intensas y sequías, aunque solo se haría presente en fases remanentes, sin un impacto tan fuerte como otros años.

Por otro lado, "El Niño" podría llegar a mitad del 2026 y cambiaría el clima de una manera más drástica, retomando las lluvias intensas que tuvimos durante el 2025.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.