Ojo si planeas viajar: Este es el único modelo de celular de Samsung que está prohibido llevar en el equipaje de mano

Si planeas viajar, debes estar al tanto de las restricciones que las aerolíneas imponen sobre ciertos dispositivos electrónicos. Un único modelo de celular Samsung está prohibido en el equipaje de mano, lo cual podría generar incertidumbre entre los pasajeros.

Esta medida aplica específicamente para quienes viajan desde México y utilizan Aeroméxico, una de las aerolíneas más populares en el país.

El cielo es de todos, así que asegúrate de seguir estas normas de seguridad por respeto a ti y a los demás pasajeros. pic.twitter.com/qp6UntrfRS — Aeroméxico (@Aeromexico) January 3, 2026

¿Cuál es el único modelo de celular Samsung que está prohibido en el equipaje de mano en México?

El Samsung Galaxy Note 7 es el único modelo de la marca prohibido en el equipaje de mano en México . Esta restricción se debe a un defecto en su batería, la cual puede sobrecalentarse y representar un peligro. A pesar de su popularidad, el dispositivo sigue siendo una amenaza en ciertos entornos.

Este modelo ha sido retirado de las cabinas aéreas por su potencial para generar incendios. Las autoridades de seguridad aérea advirtieron que la batería defectuosa del Galaxy Note 7 podría alterar la estabilidad del vuelo. Así, la medida busca proteger tanto a la tripulación como a los pasajeros.

Las aerolíneas aplican esta restricción para garantizar la seguridad en los vuelos. La decisión está relacionada con las propiedades de la batería de litio, que, en ciertas circunstancias, puede provocar sobrecalentamientos peligrosos. La medida también busca evitar problemas mayores que podrían poner en riesgo la aeronave.

Otros productos prohibidos en equipaje de mano

Además del Galaxy Note 7, existen otros elementos prohibidos en el equipaje de mano, especialmente los que contienen baterías de litio. Las autoridades advierten que estos productos pueden ser peligrosos si no se transportan correctamente, dado su alto contenido energético.

Por lo tanto, es importante que los pasajeros revisen los dispositivos electrónicos que planean llevar en sus vuelos. Si algún producto aparece como prohibido, deberá ser transportado de forma segura a través de Aeroméxico Cargo, evitando su ingreso a la cabina del avión.