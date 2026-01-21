Ni iPhone ni AirPods: El producto de Apple que está prohibido en el equipaje de mano

Viajar en avión desde México implica revisar reglas que cambian con frecuencia y afectan a miles de pasajeros. Un producto de Apple aparece como prohibido dentro del equipaje de mano en la web de Aeromexico, situación que sorprende a usuarios, genera dudas antes del vuelo y exige atención puntual previa.

Las políticas de seguridad aérea buscan reducir riesgos durante los traslados y establecen límites claros sobre dispositivos electrónicos. Conocer estas disposiciones evita contratiempos, retrasos en filtros y decisiones de última hora, especialmente en temporadas de alta demanda para aeropuertos nacionales con vuelos frecuentes locales actuales.

El producto de Apple que está prohibido llevar en el equipaje de mano y por qué

La MacBook Pro de 15 pulgadas figura como el producto de Apple restringido para cabina en México. Autoridades aéreas consideran que tamaño y componentes internos pueden facilitar interferencias ilícitas, motivo por el cual determinan exclusión del equipaje de mano oficial.

Las aerolíneas aplican esta medida por criterios de seguridad operativa y protección colectiva durante el vuelo. El dispositivo incorpora sistemas electrónicos complejos que, bajo ciertos escenarios, representan riesgos potenciales para tripulación, pasajeros y estabilidad general de la aeronave en cabina.

La restricción también se vincula con modelos específicos comercializados entre 2015 y 2017. Algunas unidades integran baterías de litio con antecedentes de fallas, situación que impulsa controles más estrictos antes del abordaje y revisiones adicionales por parte del personal aéreo.

La MacBook Pro de 15 pulgadas está prohibida para viajar en equipaje de mano. |Getty Images

Otros productos prohibidos en equipaje de mano

Además de computadoras, las normas mexicanas limitan el traslado de baterías de litio recargables y no recargables en cabina. Estos elementos concentran atención por su capacidad energética, condición que obliga a revisar modelos, tamaños y estados antes del viaje aéreo.

Las sillas de ruedas eléctricas con baterías líquidas enfrentan prohibición para el equipaje de mano por riesgo químico. Las aerolíneas solicitan procesos especiales de documentación y embalaje, con el fin de garantizar seguridad durante el transporte y la manipulación aérea.

En el caso de maletas inteligentes, las reglas permiten su ingreso sólo con baterías extraíbles. Esta condición facilita inspecciones y reduce incidentes, criterio que las autoridades mantienen como requisito indispensable antes de autorizar su presencia dentro de la cabina aérea.