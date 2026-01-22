Precio del jitomate y limón por los cielos debido a la inflación en enero

Para esta quincena algunos alimentos y servicios se encarecieron debido a la inflación y por ello, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) dio a conocer cómo el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).

¿Cómo se ubica la inflación en México?

Durante la primera quincena de enero el INPC aumentó 0.31% y la inflación general anual se ubicó en 3.77%. En el caso del índice de precios subyacente que excluye bienes y servicios tuvo un aumento de 0.43% y las mercancías subieron 0.69% mientras que los servicios aumentaron 0.19%.

Por otro lado, el índice de precios no subyacentes disminuyó 0.12%, los productos agropecuarios cayeron 0.20% y los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno 0.06%.

Alimentos y servicios que se encarecieron en enero

Según los datos del INEGI , los productos que tuvieron un aumento en su precio fueron:

Cigarrillos: 12.22%

Refrescos envasados: 3.97%

Loncherías, fondas, torterías y taquerías: 0.75%

Vivienda propia: 0.18%

Jitomate: 3.45%

Electricidad: 0.99%

Restaurantes y similares: 0.49%

Limón: 15.21%

Servicio doméstico: 1.28%

Productos para el cabello: 1.75

¿Qué alimentos están baratos por la inflación?

Por otro lado, los productos y servicios que bajaron de precio fueron:

Transporte aéreo: -27.30%

Huevo: -3.95%

Gas doméstico LP: -1.83

Taxi: -1.57%

Servicios turísticos en paquete: -7.52

Chile serrano: -10.56%

Detergentes: -0.81%

Lechuga y col: -5.97%

Cebolla: -3.29%

Otras verduras y legumbres: -2.61%

En la primera quincena de enero 2026, el Índice Nacional de Precios al Consumidor #INPC presentó un nivel de 143.466 y representó un aumento de 0.31% respecto a la quincena previa. Con este resultado, la inflación general anual fue de 3.77%.



Por componente, la inflación anual… pic.twitter.com/ZaMSSMVkot — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) January 22, 2026

Mientras que la canasta de consumo mínimo tuvo un aumento quincenal de 0.34 y de 3.59% a tasa anual. Las entidades que registraron mayor variación en el INPC fueron Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Chiapas y Tabasco y los que tuvieron variación por debajo del promedio fueron Durango, Baja California Sur, Querétaro, Tlaxcala y Sonora.

