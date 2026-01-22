Precio del jitomate y limón por los cielos debido a la inflación en enero
En la primera quincena de enero, algunos productos de la canasta básica subieron de precio por la inflación, esta es la lista completa.
Para esta quincena algunos alimentos y servicios se encarecieron debido a la inflación y por ello, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) dio a conocer cómo el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).
¿Cómo se ubica la inflación en México?
Durante la primera quincena de enero el INPC aumentó 0.31% y la inflación general anual se ubicó en 3.77%. En el caso del índice de precios subyacente que excluye bienes y servicios tuvo un aumento de 0.43% y las mercancías subieron 0.69% mientras que los servicios aumentaron 0.19%.
Por otro lado, el índice de precios no subyacentes disminuyó 0.12%, los productos agropecuarios cayeron 0.20% y los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno 0.06%.
Alimentos y servicios que se encarecieron en enero
Según los datos del INEGI , los productos que tuvieron un aumento en su precio fueron:
- Cigarrillos: 12.22%
- Refrescos envasados: 3.97%
- Loncherías, fondas, torterías y taquerías: 0.75%
- Vivienda propia: 0.18%
- Jitomate: 3.45%
- Electricidad: 0.99%
- Restaurantes y similares: 0.49%
- Limón: 15.21%
- Servicio doméstico: 1.28%
- Productos para el cabello: 1.75
¿Qué alimentos están baratos por la inflación?
Por otro lado, los productos y servicios que bajaron de precio fueron:
- Transporte aéreo: -27.30%
- Huevo: -3.95%
- Gas doméstico LP: -1.83
- Taxi: -1.57%
- Servicios turísticos en paquete: -7.52
- Chile serrano: -10.56%
- Detergentes: -0.81%
- Lechuga y col: -5.97%
- Cebolla: -3.29%
- Otras verduras y legumbres: -2.61%
En la primera quincena de enero 2026, el Índice Nacional de Precios al Consumidor #INPC presentó un nivel de 143.466 y representó un aumento de 0.31% respecto a la quincena previa. Con este resultado, la inflación general anual fue de 3.77%.— INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) January 22, 2026
Por componente, la inflación anual… pic.twitter.com/ZaMSSMVkot
Mientras que la canasta de consumo mínimo tuvo un aumento quincenal de 0.34 y de 3.59% a tasa anual. Las entidades que registraron mayor variación en el INPC fueron Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Chiapas y Tabasco y los que tuvieron variación por debajo del promedio fueron Durango, Baja California Sur, Querétaro, Tlaxcala y Sonora.
