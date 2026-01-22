inklusion.png Sitio accesible
adn bueno
Breaking News

Controlan fuerte incendio que se registró en fábrica de Xochimilco hoy 22 de enero

Precio del jitomate y limón por los cielos debido a la inflación en enero

En la primera quincena de enero, algunos productos de la canasta básica subieron de precio por la inflación, esta es la lista completa.

Inflación encarece productos de la canasta básica
Aumenta precio de productos por la inflación|Itandehui Cervantes | adn Noticias
Notas,
México

Escrito por:  Itandehui Cervantes

Para esta quincena algunos alimentos y servicios se encarecieron debido a la inflación y por ello, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) dio a conocer cómo el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).

Suscríbete a  nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cómo se ubica la inflación en México?

Durante la primera quincena de enero el INPC aumentó 0.31% y la inflación general anual se ubicó en 3.77%. En el caso del índice de precios subyacente que excluye bienes y servicios tuvo un aumento de 0.43% y las mercancías subieron 0.69% mientras que los servicios aumentaron 0.19%.

Por otro lado, el índice de precios no subyacentes disminuyó 0.12%, los productos agropecuarios cayeron 0.20% y los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno 0.06%.

Alimentos y servicios que se encarecieron en enero

Según los datos del INEGI , los productos que tuvieron un aumento en su precio fueron:

  • Cigarrillos: 12.22%
  • Refrescos envasados: 3.97%
  • Loncherías, fondas, torterías y taquerías: 0.75%
  • Vivienda propia: 0.18%
  • Jitomate: 3.45%
  • Electricidad: 0.99%
  • Restaurantes y similares: 0.49%
  • Limón: 15.21%
  • Servicio doméstico: 1.28%
  • Productos para el cabello: 1.75

¿Qué alimentos están baratos por la inflación?

Por otro lado, los productos y servicios que bajaron de precio fueron:

  • Transporte aéreo: -27.30%
  • Huevo: -3.95%
  • Gas doméstico LP: -1.83
  • Taxi: -1.57%
  • Servicios turísticos en paquete: -7.52
  • Chile serrano: -10.56%
  • Detergentes: -0.81%
  • Lechuga y col: -5.97%
  • Cebolla: -3.29%
  • Otras verduras y legumbres: -2.61%

Mientras que la canasta de consumo mínimo tuvo un aumento quincenal de 0.34 y de 3.59% a tasa anual. Las entidades que registraron mayor variación en el INPC fueron Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Chiapas y Tabasco y los que tuvieron variación por debajo del promedio fueron Durango, Baja California Sur, Querétaro, Tlaxcala y Sonora.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad.  Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Tags relacionados
Inflación Inegi

LO MÁS VISTO