FMI prevé crecimiento económico de 1.5% en 2026; sector privado afirma que es insuficiente

En su informe de Perspectivas de la Economía Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) informó que el crecimiento en México será solo del 1.5% en 2026, por lo que el sector privado aseguró que se trata de una cifra insuficiente para alcanzar el bienestar en los mexicanos.

La autoridad monetaria indicó que la economía mundial se está adaptando a un panorama transformado por nuevas políticas y que hay una desaceleración que es consecuencia de posiciones extremas respecto a la imposición de aranceles.

Explicó que en abril, Estados Unidos sacudió las normas del comercio mundial al anunciar impuestos generalizados, y aunque posteriormente los países negociaron acuerdos comerciales y múltiples exenciones, el Fondo prevé una desaceleración en el segundo semestre de este año, con una recuperación parcial en 2026.

¿Qué pasa con el crecimiento económico mundial?

El FMI explicó que la mayoría de los países se abstuvieron de tomar represalias a los aranceles, manteniendo en gran medida abierto el sistema de comercio, además de que el sector privado también tomó iniciativas positivas como adelantas importaciones y reorientar rápidamente las cadenas de suministro.

En consecuencia, hasta ahora el aumento de los aranceles y su efecto han sido menor de lo esperado, por lo que se proyectó un crecimiento mundial del 3,2% este año y del 3,1% el año que viene.

¿Por qué no es suficiente el crecimiento económico en México?

En el caso de México además del 1.5% en 2026, el organismo internacional prevé que la economía crezca en 2.1 por ciento para 2027.

Esta cifras se deben a la resiliencia de la economía estadounidense y la reconfiguración de cadenas de suministro en norteamérica; no obstante, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) indicó que el crecimiento económico proyectado para la economía mexicana será insuficiente.

“Si bien para 2026 se prevé un mejor desempeño de la actividad económica, el ritmo de avance que se estima podría seguir siendo insuficiente para impulsar el bienestar de los hogares”, dijo el órgano asesor del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Indicó que esta debilidad económica se acerca al estancamiento y es producto de la inseguridad que vive el país y deteriora la actividad productiva.

