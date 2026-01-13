Se encarece la canasta básica; carne de res sube de precio 17.6%

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), dio a conocer que la canasta alimentaria y no alimentaria registró un aumento en el precio y la carne se encareció más de 15%.

Aumenta de precio la carne de res

Según los datos del INEGI , el rubro de alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar tuvo un alza de 7.3% anual y la carne de res sin importar el corte aumento 17.5%. La carne molida se encareció 17.5% y fue el tercer producto que más contribuyó al aumento de la canasta alimentaria.

De acuerdo con el Consejo Mexicano de la Carne (Comecarne), la carne de res subió más que el salario mínimo debido a la plaga del gusano barrenador y la política comercial de Estados Unidos. Con ello, se espera que el consumo de carne de res baje 3.1% a nivel nacional para 2026.

Canasta básica se encarece

La canasta básica se ubicaba en 4 mil 818.14 pesos por persona en el ámbito urbano y 3 mil 451.13 pesos en el rural; sin embargo, este 2026 subió 177.98 pesos en la ciudad y 116.89 pesos en las zonas rurales.

El costo de los productos de las canastas alimentaria y no alimentaria incrementó 3.5% anual en el campo y 3.8% en las ciudades, es decir que esta por arriba de la inflación general nacional. En el ámbito rural, los rubros de cuidados personales y transporte público aumentaron 6.2 y 6.6% anual respectivamente y en el urbano la educación, cultura y recreación y cuidados personales se encarecieron 5.7 y 6.3% respectivamente.

En diciembre 2025, el valor de las Líneas de Pobreza Extrema por Ingresos #LPEI (necesario para cubrir el costo de la canasta alimentaria) fue de $1,854.39 para el ámbito rural y $2,467.15 para el urbano.



