Antidumping en manzanas afecta a los productores de México, comienza investigación

La Secretaría de Economía de México aceptó una solicitud de investigación antidumping contra las manzanas de Estados Unidos, bajo el argumento de prácticas desleales de comercio internacional, en su modalidad de discriminación de precios, de acuerdo con una resolución publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

En agosto de 2025, la Unión Agrícola de Fruticultores del Estado de Chihuahua (UNIFRUT), presentó la solicitud de inicio de procedimiento administrativo por prácticas desleales de comercio internacional por discriminación de precios, sobre las importaciones definitivas y temporales de manzanas originarias de los Estados Unidos.

#7deEnero2026 Resolución por la que se acepta la solicitud de parte interesada y se declara el inicio del procedimiento administrativo de investigación antidumping sobre las importaciones de manzanas originarias de los Estados Unidos de América, independientemente del país de… — Diario Oficial DOF (@DOF_SEGOB) January 7, 2026

¿Qué es el antidumping?

El Gobierno de México define al dumping como una práctica desleal de comercio internacional en la que se introducen mercancías a un país (en nuestro caso México) a un precio menor al que se comercializan normalmente en el país de origen. Las investigaciones antidumping buscan determinar la existencia de dicha práctica y si esta ha causado daño a la producción nacional.

¿Cómo afecta el dumping a las manzanas de México?

De acuerdo con UNIFRUT, del 1 de abril de 2024 al 31 de marzo de 2025, se registró una tendencia creciente de las importaciones de manzanas originarias de los Estados Unidos, combinada con una tendencia decreciente de precios, mismos que no cubren los costos de producción de las manzanas producidas en México, causan una contención de los precios nacionales, afectando sus indicadores económicos y financieros, lo que generó daño material.

