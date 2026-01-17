Tarjeta Mujeres con Bienestar en Edomex: Esta es la fecha en la que se hará el primer pago del 2026

Las autoridades del CDMX confirmaron que el primer depósito de la Tarjeta Mujeres con Bienestar en Edomex se realizará muy pronto, tras el cierre del ejercicio fiscal anterior. La fecha del primer pago del 2026 ya tiene mes definido, aunque el día exacto dependerá del grupo al que pertenezcas.

El programa beneficia a cerca de 650,000 mujeres que reciben un apoyo económico bimestral. La confirmación oficial despeja dudas sobre la continuidad del programa en este nuevo ciclo y permite a las familias planificar sus gastos con mayor certeza.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuándo se depositará el primer pago de 2026 en la Tarjeta Mujeres con Bienestar?

El gobierno del Estado de México informó que no habrá depósito durante enero, ya que la última dispersión se realizó en diciembre de 2025. Por lo tanto, el primer pago de este año corresponde al bimestre de febrero y se entregará en ese mismo mes.

La dispersión del apoyo económico de 2,500 pesos se realizará de manera escalonada para evitar saturación en los cajeros del Banco del Bienestar. El esquema de distribución replica el modelo aplicado en 2025, con cinco grupos organizados según la primera letra de la CURP de cada beneficiaria.

Fechas de pago por grupo:

Grupo 1: Letras A a la D

Letras A a la D Grupo 2: Letras E a la H

Letras E a la H Grupo 3: Letras I a la M

Letras I a la M Grupo 4: Letras N a la R

Letras N a la R Grupo 5: Letras S a la Z

En febrero llegará el primer pago del 2026 de la Tarjeta Mujeres con Bienestar.|Canva Pro

¿Cuáles son los requisitos para registrarse en Mujeres con Bienestar 2026?

Las mujeres que cumplan 60 años durante este año y aún no cuenten con el apoyo deben preparar su documentación con anticipación. Los Módulos del Bienestar atienden por orden alfabético y el periodo de registro suele ser breve, por lo que conviene tener todo listo desde ahora.

Documentos necesarios:

Identificación oficial vigente: INE, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del INAPAM o carta de identidad

Acta de nacimiento legible y en buen estado

CURP impresa reciente y certificada

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses: recibo de luz, agua, gas, teléfono o predial

Teléfono de contacto: número de celular y de casa para recibir notificaciones sobre la entrega de la tarjeta

El programa Mujeres con Bienestar representa un respiro económico importante para miles de hogares mexiquenses. Con la confirmación de que febrero traerá el primer depósito del año, las beneficiarias pueden organizar sus finanzas familiares con mayor tranquilidad. Recordá revisar tu CURP para identificar el grupo al que pertenecés y estar atenta a los avisos oficiales.