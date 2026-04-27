La ola de calor en México se intensificará este lunes 27 de abril, que podría ser uno de los días más sofocantes de la temporada. Más de 20 estados enfrentan temperaturas extremas, ya que varias regiones del país el termómetro podría alcanzar hasta 45 grados Celsius, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El fenómeno no solo golpeará al norte y occidente del país. También se esperan efectos en zonas del centro y sur, incluida la CDMX, donde el ambiente será muy caluroso durante la tarde.

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¿Qué es una ola de calor y por qué ocurre?

Una ola de calor ocurre cuando se registran temperaturas anormalmente altas durante varios días consecutivos en una región. En esta ocasión, el SMN explica que una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera está provocando cielos despejados, baja probabilidad de lluvia y un aumento importante en el calor.

Esto genera sensación térmica más intensa, radiación solar elevada y noches menos frescas, especialmente en zonas urbanas.

🥵Debido a #CondicionesMeteorológicasAdversas continuará la #OlaDeCalor en la mayor parte de México, consulta el video para más detalles.⬇️ pic.twitter.com/fMmjKeFd5M — CONAGUA Clima (@conagua_clima) April 26, 2026

Estados donde pegará más fuerte la ola de calor hoy 27 de abril

Para este lunes, los estados con temperaturas máximas de 40 a 45 grados y algunos puntos cercanos o superiores a esa cifra son:

Sinaloa

Durango

Michoacán

Guerrero

Tamaulipas

San Luis Potosí

Oaxaca

Sonora

Chihuahua

Jalisco

Morelos

Coahuila

Nuevo Léon

Guanajuato

Querétaroi

Hidalgo

Puebla

Veracruz

Chiappas

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Ola de calor CDMX: así estará el clima en la capital

En la ola de calor CDMX, se prevé ambiente caluroso a muy caluroso, especialmente entre las 14:00 y 17:00 horas. Aunque la capital solo alcanzará temperaturas máximas de 30 grados, sí tendrá radiación UV alta y bochorno en varias alcaldías.

Especialistas recomiendan usar bloqueador solar, ropa ligera y evitar actividades físicas al aire libre en horas pico.

¿Cuándo acaba la ola de calor en México?

Hasta ahora, los pronósticos señalan que la ola de calor en México continuará durante los próximos días e incluso podría extenderse hacia inicios de mayo. El SMN anticipa que mientras persista el sistema anticiclónico, seguirá el ambiente muy caluroso en gran parte del país.

Por ahora, lo más importante es mantenerse informado mediante canales oficiales y no subestimar los efectos del calor extremo. La semana arranca con temperaturas históricas y millones de mexicanos sentirán el impacto desde este lunes.

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