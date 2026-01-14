Tarjeta Única al estilo Jalisco: Lista completa de sedes y módulos para realizar tu trámite
Conoce sedes y módulos que permanecen disponibles para tramitar la Tarjeta Única al estilo Jalisco y aprovechar de descuentos en transporte.
El gobierno estatal abre módulos para realizar tu trámite de la Tarjeta Única al estilo Jalisco , un documento que permite ahorrar en el transporte público y acceder a servicios del estado. Las sedes operan en diferentes puntos del área metropolitana y municipios aledaños con atención especializada.
Las sedes y módulos para tramitar la Tarjeta Única al estilo Jalisco
El gobierno habilitó 25 puntos de atención en instituciones como INEEJAD, Secretaría de Igualdad Sustantiva, Centros de Justicia para las Mujeres y planteles del COBAEJ. Estas oficinas ofrecen servicio prioritario para adultos mayores y personas con discapacidad en horarios establecidos por cada dependencia.
Ubicaciones principales:
- INEEJAD: José Guadalupe Zuno Hernández 2091, colonia Obrera, Guadalajara / Avenida Chapultepec esquina con José Guadalupe Zuno Hernández, colonia Americana, Guadalajara
- Secretaría de Igualdad Sustantiva: Miguel Blanco 883, Zona Centro, Guadalajara / José Guadalupe Zuno 2315, colonia Americana, Guadalajara
- Centros de Justicia para las Mujeres: Avenida Federalismo 1524, colonia Mezquitán, Guadalajara / Álvaro Alcázar 5869, colonia Jardines Alcalde, Guadalajara / Benjamín Cerda 778, colonia Parques de la Victoria, San Pedro Tlaquepaque / Distrito Federal 175, colonia Chulavista, Tlajomulco de Zúñiga
- UTJ: Luis J. Jiménez 577, colonia Primero de Mayo, Guadalajara
- COBAEJ: Camino Real a Colima 3815, colonia Balcones de Santa María, San Pedro Tlaquepaque / Avenida Copalita 20, colonia Lomas de San Gonzalo, Zapopan / David Roldán 40, colonia La Laja, Zapotlanejo / Tlajomulco de Zúñiga S/N, colonia Jalisco IV Sección, Tonalá / Calle Antonio Caso 199, colonia Basilio Vadillo, Tonalá / Paseo de los Naranjos S/N, colonia Mesa de los Ocotes, Zapopan / Camino a la Piedra 87, colonia Álvaro Obregón, San Pedro Tlaquepaque / Constitución 10, colonia San Sebastián El Grande, Tlajomulco de Zúñiga / Callejón Zúñiga S/N, colonia San Miguel Cuyutlán, Tlajomulco de Zúñiga / Avenida Primavera 315, El Ranchito / Margarita Maza de Juárez S/N, colonia Rinconada del Auditorio, Zapopan / Puerto Salina Cruz 1818, colonia Miramar, Zapopan / Avenida Periférico Poniente Manuel Gómez Morín 7255, colonia Bajío II, Zapopan / Avenida Fray Antonio Alcalde 1351, Edificio C, colonia Miraflores, Guadalajara
- FIPRODEFO: Bruselas 626, interior 3, colonia Moderna, Guadalajara
- Secretaría de Turismo: Paseo Degollado 105, Zona Centro, Guadalajara
- FEPAJ: Avenida La Paz 2114, colonia Americana, Guadalajara
- CODE: Boulevard Marcelino García Barragán 1820, colonia Atlas, Guadalajara
Las oficinas recaudadoras habilitadas para el trámite de la Tarjeta Única
Las autoridades estatales disponen cinco oficinas recaudadoras como puntos alternos de atención para completar el proceso de solicitud . Estos espacios facilitan el acceso a la población que requiere realizar el trámite en zonas céntricas de Guadalajara y Zapopan con horarios extendidos.
- Recaudadora 00: Ramón Corona 65, Zona Centro, Guadalajara
- Recaudadora 003: Avenida Circunvalación y Artesanos Oblatos, colonia Oblatos, Guadalajara
- Recaudadora 005: Avenida Circunvalación División del Norte S/N, colonia Jardines Alcalde, Guadalajara
- Recaudadora 114: Ramón Corona 356, Zona Centro, Zapopan
- Recaudadora 133: Unidad Administrativa Las Águilas, Avenida López Mateos Sur 5150, colonia Las Águilas, Zapopan
La tarjeta representa un ahorro de hasta 14 pesos por viaje en transporte público y permite acceder a programas sociales, descuentos fiscales y servicios bancarios. El prerregistro arranca en el portal tarjetaunica.jalisco.gob.mx, donde los interesados capturan datos personales, suben documentación requerida y posteriormente agendan cita en el módulo asignado para recibir el plástico.
