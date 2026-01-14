Tarjeta Única al estilo Jalisco: Lista completa de sedes y módulos para realizar tu trámite

El gobierno estatal abre módulos para realizar tu trámite de la Tarjeta Única al estilo Jalisco , un documento que permite ahorrar en el transporte público y acceder a servicios del estado. Las sedes operan en diferentes puntos del área metropolitana y municipios aledaños con atención especializada.

Las sedes y módulos para tramitar la Tarjeta Única al estilo Jalisco

El gobierno habilitó 25 puntos de atención en instituciones como INEEJAD, Secretaría de Igualdad Sustantiva, Centros de Justicia para las Mujeres y planteles del COBAEJ. Estas oficinas ofrecen servicio prioritario para adultos mayores y personas con discapacidad en horarios establecidos por cada dependencia.

Ubicaciones principales:

INEEJAD: José Guadalupe Zuno Hernández 2091, colonia Obrera, Guadalajara / Avenida Chapultepec esquina con José Guadalupe Zuno Hernández, colonia Americana, Guadalajara

Luis J. Jiménez 577, colonia Primero de Mayo, Guadalajara COBAEJ: Camino Real a Colima 3815, colonia Balcones de Santa María, San Pedro Tlaquepaque / Avenida Copalita 20, colonia Lomas de San Gonzalo, Zapopan / David Roldán 40, colonia La Laja, Zapotlanejo / Tlajomulco de Zúñiga S/N, colonia Jalisco IV Sección, Tonalá / Calle Antonio Caso 199, colonia Basilio Vadillo, Tonalá / Paseo de los Naranjos S/N, colonia Mesa de los Ocotes, Zapopan / Camino a la Piedra 87, colonia Álvaro Obregón, San Pedro Tlaquepaque / Constitución 10, colonia San Sebastián El Grande, Tlajomulco de Zúñiga / Callejón Zúñiga S/N, colonia San Miguel Cuyutlán, Tlajomulco de Zúñiga / Avenida Primavera 315, El Ranchito / Margarita Maza de Juárez S/N, colonia Rinconada del Auditorio, Zapopan / Puerto Salina Cruz 1818, colonia Miramar, Zapopan / Avenida Periférico Poniente Manuel Gómez Morín 7255, colonia Bajío II, Zapopan / Avenida Fray Antonio Alcalde 1351, Edificio C, colonia Miraflores, Guadalajara

La Tarjeta Única simplificará tus trámites y pagos en el estado en sedes y módulos que debes conocer|Gobierno de Jalisco | FB

Las oficinas recaudadoras habilitadas para el trámite de la Tarjeta Única

Las autoridades estatales disponen cinco oficinas recaudadoras como puntos alternos de atención para completar el proceso de solicitud . Estos espacios facilitan el acceso a la población que requiere realizar el trámite en zonas céntricas de Guadalajara y Zapopan con horarios extendidos.

Recaudadora 00: Ramón Corona 65, Zona Centro, Guadalajara

Ramón Corona 65, Zona Centro, Guadalajara Recaudadora 003: Avenida Circunvalación y Artesanos Oblatos, colonia Oblatos, Guadalajara

Avenida Circunvalación y Artesanos Oblatos, colonia Oblatos, Guadalajara Recaudadora 005: Avenida Circunvalación División del Norte S/N, colonia Jardines Alcalde, Guadalajara

Avenida Circunvalación División del Norte S/N, colonia Jardines Alcalde, Guadalajara Recaudadora 114: Ramón Corona 356, Zona Centro, Zapopan

Ramón Corona 356, Zona Centro, Zapopan Recaudadora 133: Unidad Administrativa Las Águilas, Avenida López Mateos Sur 5150, colonia Las Águilas, Zapopan

La tarjeta representa un ahorro de hasta 14 pesos por viaje en transporte público y permite acceder a programas sociales, descuentos fiscales y servicios bancarios. El prerregistro arranca en el portal tarjetaunica.jalisco.gob.mx, donde los interesados capturan datos personales, suben documentación requerida y posteriormente agendan cita en el módulo asignado para recibir el plástico.

