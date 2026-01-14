Gana hasta $12,000 pesos al mes con el programa de Servidores del Bienestar en CDMX: requisitos y cómo aplicar

Un programa social de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social de la Ciudad de México (SEBIEN) abre una alternativa laboral con sentido comunitario, orientada a fortalecer cuidados, participación vecinal y desarrollo territorial en zonas prioritarias de CDMX bajo la vigía de los Servidores del Bienestar .

La propuesta combina trabajo social, cercanía con vecinos y un apoyo económico mensual estable que consta de un apoyo económico mensual de $12,000 pesos para trabajar en zonas de bajo índice de desarrollo social.

Imagen ilustrativa mientras capacitan a servidores públicos.

Los requisitos para ganar hasta $12,000 al mes siendo miembro de los Servidores del Bienestar

Para participar en el programa en CDMX , la autoridad social establece criterios claros de residencia, edad y escolaridad, con enfoque comunitario y neutral, dirigidos a personas comprometidas con su entorno local y con disposición para labores sociales en su alcaldía.

El proceso de registro se publica en medios oficiales de la secretaría, solicita formatos básicos y documentación personal, y prioriza transparencia, igualdad y reglas abiertas, sin condicionamientos políticos, para integrar perfiles con experiencia social, trabajo en equipo y atención ciudadana.

Ser habitante de alguna alcaldía de la Ciudad de México

Tener 18 años cumplidos

Contar con estudios de nivel básico

Tener disponibilidad de horario, incluidos fines de semana

Residir en la alcaldía donde se desea participar

Llenar formatos de preregistro y currículum

Acreditar experiencia en trabajo comunitario y atención ciudadana

Presentar identificación oficial, comprobante de domicilio, comprobante de estudios y CURP

El esquema contempla dos tipos de vacantes con apoyos económicos mensuales definidos, donde el monto mayor explica cómo ganar hasta 12000 al mes, durante un periodo establecido, a cambio de funciones territoriales continuas y responsabilidades comunitarias claras para personas participantes.

¿Qué son los Servidores del Bienestar y qué funciones cumplen?

Servidores del Bienestar 2026 funciona como estrategia social orientada al cuidado y la cohesión vecinal, mediante presencia territorial en colonias con rezago, donde las personas facilitadoras informan, vinculan servicios públicos y acompañan necesidades locales de familias y comunidades diversas urbanas.

Las tareas incluyen difusión comunitaria, atención directa y coordinación básica, con impacto social constante, mientras el apoyo mensual brinda estabilidad económica, fortalece el empleo local y promueve participación solidaria, corresponsabilidad ciudadana y confianza entre vecinos dentro del territorio social común.

