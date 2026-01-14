Gana hasta $12,000 pesos al mes con el programa de Servidores del Bienestar en CDMX: requisitos y cómo aplicar
Descubre cómo ganar con Servidores del Bienestar hasta $12,000 al mes mediante labores sociales, horarios flexibles y presencia territorial dentro de CDMX.
Un programa social de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social de la Ciudad de México (SEBIEN) abre una alternativa laboral con sentido comunitario, orientada a fortalecer cuidados, participación vecinal y desarrollo territorial en zonas prioritarias de CDMX bajo la vigía de los Servidores del Bienestar .
La propuesta combina trabajo social, cercanía con vecinos y un apoyo económico mensual estable que consta de un apoyo económico mensual de $12,000 pesos para trabajar en zonas de bajo índice de desarrollo social.
Los requisitos para ganar hasta $12,000 al mes siendo miembro de los Servidores del Bienestar
Para participar en el programa en CDMX , la autoridad social establece criterios claros de residencia, edad y escolaridad, con enfoque comunitario y neutral, dirigidos a personas comprometidas con su entorno local y con disposición para labores sociales en su alcaldía.
El proceso de registro se publica en medios oficiales de la secretaría, solicita formatos básicos y documentación personal, y prioriza transparencia, igualdad y reglas abiertas, sin condicionamientos políticos, para integrar perfiles con experiencia social, trabajo en equipo y atención ciudadana.
- Ser habitante de alguna alcaldía de la Ciudad de México
- Tener 18 años cumplidos
- Contar con estudios de nivel básico
- Tener disponibilidad de horario, incluidos fines de semana
- Residir en la alcaldía donde se desea participar
- Llenar formatos de preregistro y currículum
- Acreditar experiencia en trabajo comunitario y atención ciudadana
- Presentar identificación oficial, comprobante de domicilio, comprobante de estudios y CURP
El esquema contempla dos tipos de vacantes con apoyos económicos mensuales definidos, donde el monto mayor explica cómo ganar hasta 12000 al mes, durante un periodo establecido, a cambio de funciones territoriales continuas y responsabilidades comunitarias claras para personas participantes.
¿Qué son los Servidores del Bienestar y qué funciones cumplen?
Servidores del Bienestar 2026 funciona como estrategia social orientada al cuidado y la cohesión vecinal, mediante presencia territorial en colonias con rezago, donde las personas facilitadoras informan, vinculan servicios públicos y acompañan necesidades locales de familias y comunidades diversas urbanas.
Las tareas incluyen difusión comunitaria, atención directa y coordinación básica, con impacto social constante, mientras el apoyo mensual brinda estabilidad económica, fortalece el empleo local y promueve participación solidaria, corresponsabilidad ciudadana y confianza entre vecinos dentro del territorio social común.