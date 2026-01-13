Entrega de tarjeta Mujeres con Bienestar en Edomex durante enero y requisitos
Las tarjetas de Mujeres con Bienestar no tendrán pago en enero 2026, pero continúa la entrega de plásticos y el registro de nuevas beneficiarias en Edomex.
El programa tarjetas de Mujeres con Bienestar del Gobierno del Estado de México (Edomex) continúa su operación en 2026 con ajustes en el calendario de pagos y con nuevas entregas de tarjetas para ampliar la cobertura del apoyo económico destinado a mujeres en situación de vulnerabilidad.
Este apoyo otorga 2,500 pesos bimestrales a mujeres de entre 18 y 59 años que cumplen con los requisitos sociales del programa. En enero no hay depósitos, pero sí procesos administrativos y logísticos clave.
Entrega de tarjetas en enero
En enero de 2026 continúa la entrega de tarjetas de Mujeres con Bienestar para nuevas beneficiarias y mujeres en lista de espera. Estas incluyen registros de convocatorias previas.
La ampliación busca alcanzar cerca de 700 mil tarjetas activas, lo que fortalece la cobertura social y reduce brechas económicas entre mujeres mexiquenses.
Pagos o depósitos en enero
No habrá depósitos en enero de 2026. El último pago se realizó en diciembre de 2025.
El siguiente depósito corresponde al primer bimestre de 2026 y comenzará en febrero, conforme al calendario oficial.
Entrega de pagos por grupos
Los pagos se organizan en cinco grupos según la letra inicial de la CURP:
- A–D
- E–H
- I–M
- N–R
- S–Z
Este esquema permite orden y evita saturación en sucursales y cajeros.
¿Cómo activar la tarjeta?
La activación es obligatoria para recibir el dinero. Puede hacerse por:
- WhatsApp: “Saldo” al 55 9337 2498
- Web: cuenta.mujeresconbienestar.gob.mx
- App Mujeres con Bienestar: Android
- Teléfono: 55 9370 0924 o 800 953 77 71
La tarjeta permite compras, pagos digitales y retiros con comisión preferencial.
Recomendaciones de seguridad
- Todos los trámites son gratuitos y personales
- No compartas datos en redes sociales
- Verifica que los sitios terminen en .gob.mx
- Acude solo a sedes oficiales notificadas por el programa
- Esto evita fraudes y protege a las beneficiarias
