Entrega de tarjeta Mujeres con Bienestar en Edomex durante enero y requisitos

El programa tarjetas de Mujeres con Bienestar del Gobierno del Estado de México (Edomex) continúa su operación en 2026 con ajustes en el calendario de pagos y con nuevas entregas de tarjetas para ampliar la cobertura del apoyo económico destinado a mujeres en situación de vulnerabilidad.

Este apoyo otorga 2,500 pesos bimestrales a mujeres de entre 18 y 59 años que cumplen con los requisitos sociales del programa. En enero no hay depósitos, pero sí procesos administrativos y logísticos clave.

Entrega de tarjetas en enero

En enero de 2026 continúa la entrega de tarjetas de Mujeres con Bienestar para nuevas beneficiarias y mujeres en lista de espera. Estas incluyen registros de convocatorias previas.

La ampliación busca alcanzar cerca de 700 mil tarjetas activas, lo que fortalece la cobertura social y reduce brechas económicas entre mujeres mexiquenses.

Pagos o depósitos en enero

No habrá depósitos en enero de 2026. El último pago se realizó en diciembre de 2025.

El siguiente depósito corresponde al primer bimestre de 2026 y comenzará en febrero, conforme al calendario oficial.

Entrega de pagos por grupos

Los pagos se organizan en cinco grupos según la letra inicial de la CURP:



A–D

E–H

I–M

N–R

S–Z

Este esquema permite orden y evita saturación en sucursales y cajeros.

¿Cómo activar la tarjeta?

La activación es obligatoria para recibir el dinero. Puede hacerse por:



WhatsApp: “Saldo” al 55 9337 2498

al 55 9337 2498 Web: cuenta.mujeresconbienestar.gob.mx

cuenta.mujeresconbienestar.gob.mx App Mujeres con Bienestar: Android

Teléfono: 55 9370 0924 o 800 953 77 71

La tarjeta permite compras, pagos digitales y retiros con comisión preferencial.

Recomendaciones de seguridad

Todos los trámites son gratuitos y personales

No compartas datos en redes sociales

Verifica que los sitios terminen en .gob.mx

Acude solo a sedes oficiales notificadas por el programa

Esto evita fraudes y protege a las beneficiarias

