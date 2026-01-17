Atención conductores: ya no pagarás la tenencia vehicular si cumples con este requisito

El arranque de año trae consigo obligaciones fiscales importantes para los automovilistas, pero también oportunidades para cuidar la economía familiar. El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Finanzas, dio luz verde al "Programa de Subsidio a la Tenencia y Beneficios Fiscales 2026". Este esquema, que estará vigente desde el 1 de enero hasta el 6 de abril, permite a los propietarios de vehículos acceder a descuentos significativos , fomentando así la regularización del padrón vehicular en la entidad.

Es fundamental distinguir entre los dos conceptos clave de esta temporada: la tenencia, que es el impuesto por poseer un vehículo, y el refrendo, que corresponde al derecho anual por el uso de las placas. La buena noticia es que, cumpliendo con ciertos criterios, la mayoría de los contribuyentes solo deberá preocuparse por pagar el refrendo.

¿Quiénes obtienen el subsidio del 100%?

Para este 2026, la administración mexiquense ha establecido topes claros para acceder al beneficio fiscal. El subsidio del 100% en el pago de la tenencia aplica para aquellos vehículos y motocicletas que no superen un valor factura específico (con IVA incluido) y que estén al corriente en sus obligaciones.

A continuación, te detallamos los montos y condiciones para acceder al descuento:

Autos particulares: El valor del vehículo no debe exceder los $638 mil pesos .

El valor del vehículo no debe exceder los . Motocicletas: El valor tope es de $250 mil pesos .

El valor tope es de . Vehículos ecológicos: Los autos eléctricos o híbridos están exentos del pago de tenencia.

Los autos eléctricos o híbridos están exentos del pago de tenencia. Placas 2021 y posteriores: Tienen acceso al subsidio del 100%.

Tienen acceso al subsidio del 100%. Placas 2020: Reciben un subsidio del 50%.

Además, en una estrategia para atraer a contribuyentes que residen en el Edomex pero circulan con láminas de otras entidades, se ofrece una condonación total del Impuesto sobre la Adquisición de Vehículos Automotores Usados (ISAVAU) y del 100% en la tenencia 2026 si deciden realizar su reemplacamiento en el estado.

#TenenciaEdoMex | En el Estado de México no pagas tenencia. Si tu vehículo o motocicleta cumple con los requisitos, paga solamente el #RefrendoVehicular.

Requisitos y condonación de adeudos

Para hacer válido el subsidio, es indispensable ser residente del Estado de México y que el vehículo esté inscrito en el Registro Estatal. El proceso se realiza ingresando al Portal de Servicios al Contribuyente , donde podrás generar tu formato de pago para liquidarlo en línea o en los más de 5 mil puntos autorizados, como bancos y tiendas de conveniencia.

Si tienes adeudos de años anteriores, el programa también contempla "borrón y cuenta nueva" bajo ciertas condiciones, vigentes especialmente para quienes realicen trámites de renovación de placas hasta el 31 de agosto:

Regularización total: Quienes tengan placas 2021 o posteriores y se pongan al corriente con los pagos de 2025 y 2026, recibirán la condonación del 100% de tenencia y refrendos de 2024 hacia atrás.

Quienes tengan placas 2021 o posteriores y se pongan al corriente con los pagos de 2025 y 2026, recibirán la condonación del 100% de tenencia y refrendos de 2024 hacia atrás. Placas antiguas: Para láminas 2020 o anteriores, al realizar el reemplacamiento se condonan totalmente los adeudos de los años 2021, 2022 y 2023.

Es vital aprovechar estos primeros meses del año para realizar el trámite, ya que después del 6 de abril, el cobro de la tenencia se aplicará sin el subsidio principal.