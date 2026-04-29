Alerta Amber hoy: Estas son las fichas de búsqueda activas y localizaciones en Guerrero

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero mantiene activas este miércoles 29 de abril las siguientes fichas de búsqueda, mediante la Alerta Amber, para dar el paradero con los siguientes menores de edad que se encuentran desaparecidos:

Wendy Chávez Donaciano , 14 años, vista por última vez el 26 de abril en Cuajinicuilapa, Guerrero

, 14 años, vista por última vez el 26 de abril en Cuajinicuilapa, Guerrero Miguel Antonio Soto Castr o, 16 años, visto por última vez el 24 de abril en Juárez, Guerrero

o, 16 años, visto por última vez el 24 de abril en Juárez, Guerrero Caleb Ruíz Morales , de 12 años, visto por última vez el 1 de abril en Marquelia, Guerrero

, de 12 años, visto por última vez el 1 de abril en Marquelia, Guerrero Xiomara Arcos Reyes , 15 años, vista por última vez el 29 de marzo de 2026 en Zihuatanejo, Guerrero

, 15 años, vista por última vez el 29 de marzo de 2026 en Zihuatanejo, Guerrero Kenia Alison Durán Limón , 4 años, vista por última vez el 13 de marzo en Xaltianquis, Guerrero

, 4 años, vista por última vez el 13 de marzo en Xaltianquis, Guerrero Iván Nava Gómez , 5 años, visto por última vez el 21 de marzo en Chilpancingo, Guerrero

, 5 años, visto por última vez el 21 de marzo en Chilpancingo, Guerrero Yorleny Nava Gómez, 7 años, vista por última vez el 21 de marzo en Chilpancingo, Guerrero

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Menores de edad localizados en Guerrero

Paralelamente, mediante redes sociales, la Fiscalía de Guerrero informó que estos menores ya fueron localizados:

Juan Carlos Platas Gutiérrez

Kristel Yamileth Hernández Flores

Said Alessandro Castañeda Martínez

Daniela Salgado González

Ángel Xavier Bernal Elguera

Alicia Pablo Bartolo

Karla Victoria Eleuterio Pérez

Ener Bolaños Gaspar

Valeria Maldonado Maldonado

Jazmín Iveth Lagunas Vázquez

Números para dar información o denunciar una desaparición en Guerrero

En caso de que tengas alguna datos sobre las personas desaparecidas o quieras reportar un nuevo caso, debes de comunicarte a los siguientes números:

800 832 7692

911 -emergencias a nivel nacional

-emergencias a nivel nacional 089 -emergencias en Guerrero

Recuerda que la Alerta Amber es un mecanismo de búsqueda para aquellos menores de edad que desaparecieron en el país; esto se activa únicamente por las autoridades, por lo que te pedimos estar informado mediante los canales oficiales.

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