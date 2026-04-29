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Alerta Amber hoy: Estas son las fichas de búsqueda activas y localizaciones en Guerrero

Wendy, Miguel y Caleb están entre los menores buscados este miércoles; la FGE solicita el apoyo ciudadano para dar con su paradero. Aquí los números de reporte.

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2 minutos lectura
Escrito por: Ximena Ochoa

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero mantiene activas este miércoles 29 de abril las siguientes fichas de búsqueda, mediante la Alerta Amber, para dar el paradero con los siguientes menores de edad que se encuentran desaparecidos:

  • Wendy Chávez Donaciano, 14 años, vista por última vez el 26 de abril en Cuajinicuilapa, Guerrero
  • Miguel Antonio Soto Castro, 16 años, visto por última vez el 24 de abril en Juárez, Guerrero
  • Caleb Ruíz Morales, de 12 años, visto por última vez el 1 de abril en Marquelia, Guerrero
  • Xiomara Arcos Reyes, 15 años, vista por última vez el 29 de marzo de 2026 en Zihuatanejo, Guerrero
  • Kenia Alison Durán Limón, 4 años, vista por última vez el 13 de marzo en Xaltianquis, Guerrero
  • Iván Nava Gómez, 5 años, visto por última vez el 21 de marzo en Chilpancingo, Guerrero
  • Yorleny Nava Gómez, 7 años, vista por última vez el 21 de marzo en Chilpancingo, Guerrero

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Menores de edad localizados en Guerrero

Paralelamente, mediante redes sociales, la Fiscalía de Guerrero informó que estos menores ya fueron localizados:

  • Juan Carlos Platas Gutiérrez
  • Kristel Yamileth Hernández Flores
  • Said Alessandro Castañeda Martínez
  • Daniela Salgado González
  • Ángel Xavier Bernal Elguera
  • Alicia Pablo Bartolo
  • Karla Victoria Eleuterio Pérez
  • Ener Bolaños Gaspar
  • Valeria Maldonado Maldonado
  • Jazmín Iveth Lagunas Vázquez

Números para dar información o denunciar una desaparición en Guerrero

En caso de que tengas alguna datos sobre las personas desaparecidas o quieras reportar un nuevo caso, debes de comunicarte a los siguientes números:

  • 800 832 7692
  • 911 -emergencias a nivel nacional
  • 089 -emergencias en Guerrero

Recuerda que la Alerta Amber es un mecanismo de búsqueda para aquellos menores de edad que desaparecieron en el país; esto se activa únicamente por las autoridades, por lo que te pedimos estar informado mediante los canales oficiales.

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