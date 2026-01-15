El gobierno de CDMX ofrece 50% de descuento en el agua a quienes cumplan estos requisitos

El inicio de año trae consigo importantes alivios económicos para los habitantes de la capital. La Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) de la Ciudad de México confirmó que durante enero de 2026 se aplicarán beneficios tributarios significativos, diseñados específicamente para apoyar la economía de las familias que residen en la ciudad y fomentar la responsabilidad fiscal, y el descuento en el agua no es la excepción.

Entre los incentivos más destacados se encuentra una reducción del 50% en la cuota bimestral por los derechos de suministro de agua. Este beneficio no es general, sino que está focalizado en los propietarios de inmuebles que pertenezcan a sectores de la población considerados vulnerables, buscando proteger su estabilidad financiera frente a los gastos de inicio de año.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Quiénes pueden acceder al descuento en el agua?

De acuerdo con el reciente boletín de la SAF, el objetivo es favorecer a quienes más lo necesitan. Para hacer válido este beneficio fiscal del 50% en tu recibo de agua durante 2026, debes acreditar que perteneces a uno de los siguientes grupos vulnerables:

Adultos mayores sin ingresos fijos o de escasos recursos.

sin ingresos fijos o de escasos recursos. Personas de 60 años en adelante.

en adelante. Jubilados o pensionados (por riesgo de trabajo o invalidez).

(por riesgo de trabajo o invalidez). Madres solteras y mujeres separadas o divorciadas que sean jefas de familia.

y que sean jefas de familia. Mujeres viudas.

Cónyuges supervivientes del propietario del inmueble.

del propietario del inmueble. Huérfanos que reciban pensión.

que reciban pensión. Personas con discapacidad permanente.



Es necesario que los interesados verifiquen su estatus ante la tesorería para asegurar que la reducción se refleje en su línea de captura.

Para hacer válido este beneficio fiscal del 50% en tu recibo de agua debes acreditar que perteneces a uno de los grupos vulnerables.|X conagua_mx

Ahorros adicionales: Predial y Tenencia 2026

Además del agua, el gobierno capitalino activó desde el 1 de enero otros mecanismos de ahorro. Para el Impuesto Predial, se estableció una cuota fija bimestral de 68 pesos para inmuebles de uso habitacional cuyo valor no supere los 2 millones 808 mil 466 pesos. Si tu propiedad excede este valor, aún podrás acceder a un 30% de descuento.

Por otro lado, los automovilistas también tienen incentivos. El costo del refrendo para 2026 se fijó en 760 pesos. Al cubrir este monto antes de que finalice marzo, podrás obtener el 100% de descuento en la Tenencia Vehicular, siempre y cuando cumplas con lo siguiente:

El valor del automóvil no debe exceder los 638 mil pesos .

. En el caso de motocicletas, el valor tope es de 250 mil pesos .

. No se deben tener adeudos de tenencia de años anteriores.



Aprovechar estos descuentos durante el primer trimestre del año es clave para evitar recargos y mantener tus finanzas ordenadas.