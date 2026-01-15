¿Datos biométricos en peligro? Riesgos del registro de celulares con la CURP

El registro de celulares en México se convirtió en una obligación para los usuarios, pues en caso de no cumplir con esta nueva norma, perderán su línea telefónica. Asimismo, aunque obtener la CURP Biométrica no es una obligatoriedad, la realidad es que existen muchos trámites para los que esté trámite será indispensable.

Por esta razón, es normal que muchos mexicanos se estén preguntando si los datos biométricos se encuentran en peligro una vez que se realiza el registro de celulares. En adn Noticias, te contamos la opinión de especialistas en el tema.

Riesgos del registro de celulares en México; ¿tus datos biométricos están en peligro?

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué es el registro de celulares obligatorio en México?

El registro de celulares obligatorio en México es una iniciativa impulsada por el Gobierno Federal para crear una base de datos nacional que vincule cada línea telefónica con la identidad de su propietario.

La idea central es que, al registrar los números de celular con datos personales, las autoridades puedan combatir delitos como extorsiones, fraudes y llamadas anónimas, que en muchos casos se realizan desde líneas no identificadas. Este registro aplicaría tanto a usuarios de planes de prepago como de pospago.

De tal manera que cada usuario tendrá que asociar su número de celular con su CURP , para poder usar el servicio.

¿Cuál es la fecha límite para hacer el registro de celulares en México?

De acuerdo con la disposición del Gobierno Federal, el registro de celulares inició ya inició oficialmente este 2026; sin embargo, la gente tiene como fecha límite el próximo 30 de junio de 2026. Si después de esa fecha, el usuario no ha vinculado su celular con su CURP, las compañías de telefonía procederán a suspender su servicio.

Riesgos del registro de celulares con la CURP Biométrica, según especialistas

Especialistas en datos biométricos sugieren que el cruce de información del registro de celulares con otros registros oficiales como es el caso de la CURP Biométrica podría poner en riesgo los datos personales de los usuarios. Estos son los principales peligros.

En entrevista para adn Noticias, el Doctor en Ciencia de Datos, Jersaín Llamas, explicó que a pesar de que las compañías telefónicas aseguren que no están recabando datos biométricos, al solicitar la CURP Biométrica, que paralelamete ya está vinculada a información sensible como huellas dactilares, escaneo de iris y forografía facial, se abre la puerta a una vinculación que puede dejar vulnerables los datos de más de un millón de usuarios.

Por su parte, la especialista en datos biométricos, Miriam Padilla, recomendó poner atención en el cruce de información que puede vincular los datos personales de los usuarios con el Registro Nacional de celulares en nuestro país.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

