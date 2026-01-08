Paso a paso para hacer el registro obligatorio de celulares 2026 y no perder tu línea

A partir del viernes 9 de enero de este 2026 será completamente obligatorio hacer el registro de celulares para asociar la línea telefónica de cada ciudadano con su identificación oficial, así como con la Clave Única de Registro de Población (CURP) que se emite en toda la República Mexicana.

Y es que de acuerdo con el decreto publicado el pasado 9 de diciembre de 2025 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), todas y todos los usuarios de telefonía móvil en México deberán cumplir con este trámite hasta el 30 de junio próximo como fecha límite.

¡Vienen más cambios!

‼️📵A partir del 9 de enero será obligatorio registrar líneas celulares en todo el país y de no hacerlo antes de junio, tu línea quedará suspendida, pues la medida aplica para todos los números en México.📲



Pasos para hacer el registro de celulares ante las compañías telefónicas en México

Para poder hacer el registro de celulares en línea ante las diferentes compañías telefónicas existentes en México, las y los habitantes del país deberán realizar los siguientes pasos:

Reúne los documentos solicitados (identificación oficial con fotografía y CURP)

Revisa en tus mensajes de texto si tu compañía ya envió las formas de registro de celular

Ingresa a la plataforma o app oficial de la compañía

Ingresa los datos personales solicitados (INE y CURP)

Carga las fotos de los documentos antes mencionados según lo solicitado por la compañía

Realiza la verificación biométrica (en caso de que aplique)

Envía el formulario y espera la confirmación del registro

Es importante mencionar que este registro también se puede hacer de manera presencial en cada una de las sucursales de las diferentes compañías que operan en México, esto dentro de las fechas estipuladas por las autoridades del país.

¿Para qué es el registro obligatorio de celulares en México?

De acuerdo con las autoridades de nuestro país, esta medida se toma con la finalidad de actualizar la base de datos de las compañías y concesionarios con la finalidad de fortalecer la seguridad pública.

A grandes rasgos, se busca vincular las líneas telefónicas con las CURP e identificación oficial para eliminar el anonimato en los números que realizan llamadas para extorsionar y realizar otro tipo de delitos en el país.

¿Qué pasa si no registro mi línea telefónica este 2026?

No realizar este registro obligatorio de celulares en los plazos establecidos por las autoridades, podría derivar en la pérdida total de la línea de cada ciudadano a partir del 1 de julio de este mismo 2026.

La suspensión del servicio implicará el bloqueo para hacer o recibir llamadas y mensajes de texto, así como señal de internet para las aplicaciones descargadas en cada dispositivo inteligente.

