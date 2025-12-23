Fecha límite para registro de celulares y evitar la cancelación de la línea

Hace algunas semanas se anunció que los usuarios de servicio de telefonía e internet móvil en México, tendrán que vincular sus datos con el número de la línea telefónica que utilizan que usan, un trámite que busca reducir delitos vinculados con llamadas telefónicas, es por ello que el registro de celulares será obligatorio y aplicará para casi todos los dispositivos de este tipo.

Damas y caballeros, ya es completamente oficial, a partir del 7 de enero todos los clientes Telcel deberán registrar sus líneas celulares, o se bloquearán…¡¡¡Será obligatorio vincularla a tu identificación oficial con fotografía y CURP!!! pic.twitter.com/D7fI2MTj1l — Cerebros (@CerebrosG) December 15, 2025

Requisitos para el registro de celulares en 2026:

Cabe mencionar que el registro de celulares aplicará a partir de 2026 y esta será la documentación necesaria para llevar a cabo el trámite dependiendo si eres persona física o moral:

Personas Físicas

Si la línea es para uso personal, necesitarás:

Identificación oficial vigente con fotografía: Puedes presentar tu credencial para votar (INE) o el Pasaporte

CURP: Se recomienda tener a la mano la versión certificada más reciente. (En algunos casos, se podrá solicitar la CURP biométrica si ya cuentas con ella)

Prueba de vida (solo registro remoto): Si realizas el trámite mediante la app o sitio web de tu operador (Telcel, AT&T, Movistar, etc.), el sistema te solicitará una selfie o reconocimiento facial para validar tu identidad

Personas Morales (Empresas):

Si la línea está a nombre de una empresa:

RFC de la persona moral

Identificación oficial del representante legal

Acta constitutiva o poder notarial que acredite la representación



¿Hasta cuándo se podrá hacer el trámite de registro de celulares?

Esta medida entrará en vigor el 7 de enero de 2026 y será a partir de esa fecha en la que los usuarios contarán con 120 días hábiles para llevar a cabo el registro de celulares y líneas telefónicas por lo que si contamos esos días apunta al 1 de julio, sin embargo, empresas como Telcel y AT&T han señalado el 26 de junio de 2026 como la fecha límite general para evitar la suspensión del servicio.

