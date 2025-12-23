Trámites que requerirán la CURP biométrica a partir de 2026

A partir de 2026 la CURP biométrica se convertirá en requisito obligatorio para un amplio conjunto de trámites oficiales en México, con el objetivo de fortalecer la identificación y evitar fraudes. Este cambio afectará procesos educativos, financieros, de salud y trámites ante autoridades, entre otros, e implicará que la CURP tradicional pueda requerir actualización o ser reemplazada en muchos escenarios.

¿Qué es la CURP biométrica?

La CURP biométrica es una versión modernizada y más segura de la Clave Única de Registro de Población, que incorpora datos biométricos (huellas dactilares, iris, fotografía) para crear un identificador único nacional que facilita trámites, agiliza servicios públicos y de salud, y combate la suplantación de identidad, funcionando como una identificación oficial digital y física avanzada.

¿Para qué trámites será obligatorio la CURP biométrico en 2026?

Servicios educativos: inscripciones escolares, certificados y trámites ante instituciones educativas

Servicios de salud: acceso a hospitales e historial clínico en expedientes médicos.

Servicios financieros: apertura de cuentas, solicitudes de crédito e inversiones

Trámites gubernamentales: gestiones ante dependencias federales, estatales y municipales

Emisión de documentos oficiales: pasaportes, licencias, actas y otros registros

Otros servicios como programas sociales, pensiones y becas

¿Cómo y dónde tramitar la CURP biométrica?

Para tramitar la CURP biométrica en 2026, será necesario contar con cierta documentación básica. Entre los requisitos se encuentran el acta de nacimiento vigente, una identificación oficial válida, así como la CURP tradicional previamente certificada por el RENAPO. También se pedirá un comprobante de domicilio reciente y un correo electrónico activo.

El proceso inicia al agendar una cita a través del portal oficial citas.renapo.gob.mx/citas/ . Una vez dentro del sistema, deberás seleccionar el apartado correspondiente a "Servicio requerido" y optar por "Registro de datos biométricos para la CURP". Posteriormente, el sistema mostrará un calendario donde podrás elegir la fecha y el horario disponibles que más te convengan.

El día de la cita, será indispensable acudir de manera presencial al módulo ubicado en calle de Londres número 102, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, en la Ciudad de México, llevando consigo todos los documentos solicitados para completar el registro biométrico.

