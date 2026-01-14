Lo llaman los Alpes Suizos de México y sorprende a todos por su clima: Así es el Pueblo Mágico de Coahuila

En el norte de México existe un destino que desafía la imagen tradicional del país y ofrece paisajes blancos dignos de Europa. El Pueblo Mágico de Coahuila conocido como Arteaga tiene nieve en enero y luce como los Alpes Suizos de México, con bosques cubiertos de blanco, montañas imponentes y cabañas de ensueño que atraen a miles de visitantes cada temporada invernal.

Este Pueblo Mágico ofrece la experiencia alpina sin necesidad de cruzar el océano, con actividades en la nieve, gastronomía regional y vinos locales que convierten cada visita en una aventura única para quienes buscan escapar del calor y disfrutar del frío mexicano.

Así es Arteaga, el Pueblo Mágico de Coahuila que llaman los Alpes Suizos de México

Arteaga recibe el título de los Alpes Suizos de México por sus espectaculares nevadas que cubren pinos, valles y cabañas entre diciembre y enero. Este Pueblo Mágico, reconocido oficialmente en 2021, se encuentra en la Sierra Madre Oriental, rodeado por las montañas La Viga, La Martha y La Siberia, que crean un escenario natural único en el país.

La nieve cae sobre miles de árboles que conforman extensos bosques, mientras las cabañas y casas del pueblo se cubren con un manto blanco que cumple los sueños de quienes anhelan vivir la experiencia invernal sin salir de México.

¿Qué actividades se pueden hacer en Arteaga?

Los visitantes pueden practicar snowboarding, paseos en trineo, rappel, tirolesa y recorrer senderos en bicicleta de montaña durante la temporada de nieve. Bosques de Monterreal, a una hora de Saltillo, ofrece cabañas equipadas y una pista de esquí artificial de 20 grados de inclinación que opera todo el año con vistas espectaculares a los bosques circundantes.

Arteaga destaca también por su producción de manzanas, membrillos y duraznos que se transforman en licores y dulces artesanales imperdibles. Los viñedos locales como Bodegas del Viento y Bodegas Los Cedros ofrecen recorridos y degustaciones, mientras la gastronomía sorprende con rellenas, enchiladas y las famosas carnitas cristal que complementan la experiencia cultural del destino.

¿Cómo llegar a Arteaga desde Saltillo y Monterrey en carro?

Desde Saltillo, Arteaga se encuentra a solo 20 minutos por la carretera 89, lo que facilita el acceso para quienes viajan desde la capital coahuilense. El trayecto ofrece vistas panorámicas de la Sierra Madre Oriental que anticipan la belleza natural que espera a los visitantes en este rincón mágico del estado.

Para quienes viajan desde Monterrey, el recorrido toma aproximadamente una hora y media tomando las carreteras 40 y 57 hacia el sur. La infraestructura vial en buen estado permite llegar cómodamente al pueblo.

