Estados Unidos busca construir una base de energía nuclear... En la Luna

Puede sonar como ciencia ficción pero es una realidad: Estados Unidos intensificó sus planes de exploración espacial y anunció su intención de construir una base de energía nuclear en la Luna que esté operativa antes de 2030. La iniciativa fue detallada por la NASA y el Departamento de Energía de ese país.

Las dependencias oficiales firmaron un memorando de entendimiento para avanzar en el desarrollo de un reactor nuclear de fisión destinado a proporcionar energía continua en la superficie lunar, compartiendo la información a través de sus redes sociales oficiales. Destaca que el proyecto forma parte de la estrategia del programa Artemis, que busca establecer una presencia humana y tecnológica en la Luna.

Objetivos y compromiso oficial de la NASA y el Departamento de Energía

En un reciente comunicado oficial publicado por el U.S. Department of Energy en la red social X, las autoridades reafirmaron el compromiso del país para desarrollar y desplegar sistemas de energía nuclear en la Luna antes de que termine la década. El documento destaca que la energía nuclear será indispensable para futuros asentamientos, laboratorios y sistemas de soporte vital en la superficie lunar.

También señalan que la NASA y el Departamento de Energía han consolidado una colaboración para avanzar en tecnologías de fisión nuclear que pueda operar de manera continua y sin reabastecimiento por años. La meta es diseñar, probar y finalmente, instalar un sistema que genere suficiente electricidad para soportar misiones prolongadas, infraestructura de comunicaciones y experimentos científicos en la Luna.

Autoridades destacaron que este proyecto responde a la estrategia nacional de espacio estadounidense, que contempla la construcción de infraestructura permanente más allá de la órbita del planeta, además de que serviría como el primer paso para futuras misiones a Marte.

