inklusion.png Sitio accesible
adn bueno
Breaking News

Reportan humo, retiran tren y 20 minutos de espera en L3; estado del Metro y Metrobús CDMX hoy 15 de enero

Estados Unidos busca construir una base de energía nuclear... En la Luna

La cuenta oficial del Departamento de Energía de Estados Unidos compartió su intención de llegar a la Luna en los próximos años

EUA quiere una base nuclear en la Luna
EUA quiere una base nuclear en la Luna|Getty
Notas,
Internacional

Escrito por:  Marco Antonio Campuzano

Puede sonar como ciencia ficción pero es una realidad: Estados Unidos intensificó sus planes de exploración espacial y anunció su intención de construir una base de energía nuclear en la Luna que esté operativa antes de 2030. La iniciativa fue detallada por la NASA y el Departamento de Energía de ese país.

Las dependencias oficiales firmaron un memorando de entendimiento para avanzar en el desarrollo de un reactor nuclear de fisión destinado a proporcionar energía continua en la superficie lunar, compartiendo la información a través de sus redes sociales oficiales. Destaca que el proyecto forma parte de la estrategia del programa Artemis, que busca establecer una presencia humana y tecnológica en la Luna.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Objetivos y compromiso oficial de la NASA y el Departamento de Energía

En un reciente comunicado oficial publicado por el U.S. Department of Energy en la red social X, las autoridades reafirmaron el compromiso del país para desarrollar y desplegar sistemas de energía nuclear en la Luna antes de que termine la década. El documento destaca que la energía nuclear será indispensable para futuros asentamientos, laboratorios y sistemas de soporte vital en la superficie lunar.

También señalan que la NASA y el Departamento de Energía han consolidado una colaboración para avanzar en tecnologías de fisión nuclear que pueda operar de manera continua y sin reabastecimiento por años. La meta es diseñar, probar y finalmente, instalar un sistema que genere suficiente electricidad para soportar misiones prolongadas, infraestructura de comunicaciones y experimentos científicos en la Luna.

Autoridades destacaron que este proyecto responde a la estrategia nacional de espacio estadounidense, que contempla la construcción de infraestructura permanente más allá de la órbita del planeta, además de que serviría como el primer paso para futuras misiones a Marte.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Tags relacionados
Estados Unidos

LO MÁS VISTO