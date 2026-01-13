OFICIAL: Aumenta precio de parquímetros de la CDMX en 2026; estos son los horarios

Si vas a usar los parquímetros CDMX este 2026, hay cambios que no puedes ignorar. ¿Cuánto cuesta? ¿En qué horarios operan? y ¿cómo puedes pagar sin complicaciones? Para evitar que te coloquen la araña en tu carro, en adn Noticias, te explicamos de forma clara todo lo que debes saber hoy para evitar multas y un golpe bajo a tu bolsillo.

Parquímetros en CDMX subirán tarifa y cambiarán horario

¿Qué horario tienen los parquímetros CDMX?

Una de las preguntas que más se hacen los automovilistas capitalinos es: ¿cuál es el horario del parquímetro CDMX hoy y en 2026? Te contamos:

El sistema de parquímetros en la Ciudad de México funciona principalmente de lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas, en zonas como Benito Juárez, Anzures, Lomas de Chapultepec y Florida.

En zonas con mayor actividad comercial o turística, como Polanco, Roma e Hipódromo, el horario puede extenderse hasta la 1:00 de la madrugada, en días específicos (de miércoles o jueves a sábado).

¿Cuál es el horario de los parquímetros los sábados y domingos?

En muchas zonas el servicio termina antes, a partir de mediodía y, en muchos casos, los domingos es gratuito, aunque siempre conviene revisar la señalización local antes de estacionar.

Recuerda:

Precio de los parquímetros en CDMX

El ajuste de precio de los parquímetros en CDMX parquímetros en CDMX para este 2026 ya está vigente. Desde el 1 de enero, el costo quedó oficialmente en $3.40 pesos por cada 15 minutos de uso, conforme al Código Fiscal de la CDMX.

Esto significa que si estacionas tu vehículo una hora, pagarás aproximadamente $13.60 pesos por ese tiempo.

Si no pagas o dejas que el tiempo se venza, las autoridades pueden aplicar la temida “araña” o inmovilizador. Además, podrás hacerte acreedor a multas que van de 5 a 10 UMAs, según la falta cometida.

OJO: El retiro del inmovilizador o araña tiene un costo de $340 pesos, de acuerdo con lo especificado en los artículos 259 y 230 del Código Fiscal 2026 de la Ciudad de México.

¿Cuándo no se paga el parquímetro en CDMX?

Si te estás preguntando si los parquímetros de la CDMX se pagan siempre en 2026, la respuesta es: No. Fuera de los horarios establecidos como antes de las 8:00 y después de las 20:00, en la mayoría de zonas, no se paga estacionamiento regulado por parquímetros.

Eso mismo aplica para varios sábados después de las horas pico y domingos, donde en la mayoría de polígonos el servicio es gratuito.

No obstante, te recomendamos que siempre revises los letreros en la calle antes de dejar tu auto; hay zonas con horarios extendidos o reglas especiales.

¿Cómo pagar el parquímetro si no estoy en el lugar?

¡Ya no tienes que regresar corriendo a tu auto! La tecnología ha cambiado la forma de pagar, especialmente con las apps para parquímetros en CDMX.

Actualmente puedes usar apps como:

Mueve Ciudad : Para la mayoría de los polígonos de parquímetros de la CDMX, excepto Juárez y Cuauhtémoc. Permite extender tiempo y recibir notificaciones.

: Para la mayoría de los polígonos de parquímetros de la CDMX, excepto Juárez y Cuauhtémoc. Permite extender tiempo y recibir notificaciones. Parkum : También para la mayoría de los polígonos (excepto Juárez y Cuauhtémoc), ideal para pagar con tarjeta de crédito/débito.

: También para la mayoría de los polígonos (excepto Juárez y Cuauhtémoc), ideal para pagar con tarjeta de crédito/débito. Blinkay : Específica para colonias como Noche Buena, Extremadura Insurgentes, Insurgentes Mixcoac y Crédito Constructor.

: Específica para colonias como Noche Buena, Extremadura Insurgentes, Insurgentes Mixcoac y Crédito Constructor. Yo! Estacionándome & Estacionamiento Digital: Para las zonas de Juárez y Cuauhtémoc, con registro unificado.

¿Qué debes hacer?

Descarga la app autorizada (según la zona en la que te estacionas).

(según la zona en la que te estacionas). Registra tu vehículo y método de pago.

Inicia el tiempo del parquímetro desde el celular.

desde el celular. Extiende el tiempo si lo necesitas, evitando multas.

Recuerda que no todas las apps para parquímetros funcionan en todas las colonias, así que verifica cuál aplica en tu zona antes de estacionarte.

