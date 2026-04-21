La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) detuvo a seis extorsionadores en diferentes alcaldías.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) detuvo a seis extorsionadores en diferentes alcaldías. | @SSC_CDMX | X

El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX), Pablo Vázquez Camacho, señaló que durante la primera quincena de abril se detuvo a seis presuntos extorsionadores.

Dichas personas fueron detenidas en las alcaldías Álvaro Obregón, Venustiano Carranza, Azcapotzalco, Iztacalco, Iztapalapa y Miguel Hidalgo.

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¿Cómo operaban los extorsionadores?

Iztacalco

La SSC CDMX destacó que entre los detenidos está un hombre de 18 años, señalado de extorsionar a comerciantes para no atentar contra su integridad física, en la colonia Infonavit Iztacalco.

Álvaro Obregón

De igual manera, en la colonia Alfonso XII, de la alcaldía Álvaro Obregón, los policías detuvieron a un hombre de nacionalidad colombiana quien, al parecer pidió dinero en efectivo al dueño de un negocio para no atentar contra el o su local.

Venustiano Carranza

Una mujer y dos hombres fueron detenidos por provocar un percance vial y exigieron dinero a un automovilista a cambio de no dañar su integridad física y dejarlo retirar del lugar en la colonia Puebla, alcaldía Venustiano Carranza.

🚨#AlertaADN



Detienen a seis presuntos extorsionadores que operaban en diferentes alcaldías durante la primera quincena de abril https://t.co/RU54QuUILQ — adn Noticias (@adnnoticiasmx) April 21, 2026