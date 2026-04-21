El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX), Pablo Vázquez Camacho, señaló que durante la primera quincena de abril se detuvo a seis presuntos extorsionadores.
Dichas personas fueron detenidas en las alcaldías Álvaro Obregón, Venustiano Carranza, Azcapotzalco, Iztacalco, Iztapalapa y Miguel Hidalgo.
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¿Cómo operaban los extorsionadores?
Iztacalco
La SSC CDMX destacó que entre los detenidos está un hombre de 18 años, señalado de extorsionar a comerciantes para no atentar contra su integridad física, en la colonia Infonavit Iztacalco.
Álvaro Obregón
De igual manera, en la colonia Alfonso XII, de la alcaldía Álvaro Obregón, los policías detuvieron a un hombre de nacionalidad colombiana quien, al parecer pidió dinero en efectivo al dueño de un negocio para no atentar contra el o su local.
Venustiano Carranza
Una mujer y dos hombres fueron detenidos por provocar un percance vial y exigieron dinero a un automovilista a cambio de no dañar su integridad física y dejarlo retirar del lugar en la colonia Puebla, alcaldía Venustiano Carranza.
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