Skip to main content
TV En Vivo
ÚLTIMA HORA
Detienen a seis extorsionadores en la CDMX; así es como operaban
/México/Nota

Ofertas imperdibles en frutas y verduras por el Martes de Frescura de Walmart

Si te toca hacer el súper y quieres ahorrar dinero, aprovecha las ofertas en frutas y verduras por el Martes de Frescura de Walmart.

Ofertas y promociones en frutas y verduras por el Martes de Frescura de Wamart | Itandehui Cervantes

Metadatos del artículo

2 minutos lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

¿Quieres ahorrar una lanita al comprar tu súper? Aprovecha las ofertas que hay en el Martes de Frescura de Walmart en frutas, verduras, carnes y mariscos, en adn Noticias te compartimos la lista de productos con descuento para que no lo dejes pasar.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Ofertas del Martes de Frescura en frutas y verduras

Todas las promociones aplican tanto en tienda en línea como física así que puedes hacer tu pedido y recibirlo en casa o recogerlo en la sucursal que quieras. Estas son las ofertas de hoy:

  • Penca de plátano Chiapas: 22.00 pesos
  • Pila miel: 22.50 pesos el kilo
  • Mango paraíso: 35.00 pesos el kilo
  • Melón chino: 29.00 pesos el kilo
  • Manzana granny Smith: 39.00 pesos el kilo
  • Manzana orgánica: 39.00 pesos los 900 gramos
  • Mandarina clementina: 50.00 pesos la malla con 8900 gramos
  • Jitomate saladet: 64.00 pesos el kilo
  • Cebolla blanca: 45.00 pesos el kilo
  • Aguacate hass: 57.00 pesos el kilo

Promociones en carnes

  • Milanesa de bola de res: 250.00 pesos la charola con 700 gramos
  • Pechuga sin piel: 169.00 pesos la charola con 700 gramos
  • Chuleta de cerdo ahumada: 132.00 pesos la charola de 500 gramos
  • Pechuga de pollo con piel: 149.00 pesos la pieza
  • Molida de cerdo: 118.00 pesos la charola con 800 gramos
  • Chuleta natural de cerdo: 119.00 pesos la charola con 800 gramos
  • Milanesa de pechuga de pollo: 179.00 pesos la charola con 800 gramos
  • Arrachera de res marinada: 204.00 pesos los 600 gramos
  • Pechuga de pollo con hueso: 164.00 pesos la pieza

Otras ofertas en el Martes de Frescura

Pero no solo hay descuento en frutas, verduras y carnes, también puedes aprovechar otras promociones como:

  • Salchicha de pavo San Rafael: 51.00 pesos los 500 gramos
  • Pechuga de pavo San Rafael Balance: 82.00 pesos los 250 gramos
  • Jamón de pavo FUD Virginia: 76.00 pesos los 450 gramos
  • Queso crema Philadelphia: 39.00 pesos los 180 gramos
  • Pna integral Wonder con ajonjolí: 49.00 pesos
  • Salchicha de pavo Zwan: 57.00 pesos los 520 gramos

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!

LO MÁS VISTO