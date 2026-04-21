¿Quieres ahorrar una lanita al comprar tu súper? Aprovecha las ofertas que hay en el Martes de Frescura de Walmart en frutas, verduras, carnes y mariscos, en adn Noticias te compartimos la lista de productos con descuento para que no lo dejes pasar.
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Ofertas del Martes de Frescura en frutas y verduras
Todas las promociones aplican tanto en tienda en línea como física así que puedes hacer tu pedido y recibirlo en casa o recogerlo en la sucursal que quieras. Estas son las ofertas de hoy:
- Penca de plátano Chiapas: 22.00 pesos
- Pila miel: 22.50 pesos el kilo
- Mango paraíso: 35.00 pesos el kilo
- Melón chino: 29.00 pesos el kilo
- Manzana granny Smith: 39.00 pesos el kilo
- Manzana orgánica: 39.00 pesos los 900 gramos
- Mandarina clementina: 50.00 pesos la malla con 8900 gramos
- Jitomate saladet: 64.00 pesos el kilo
- Cebolla blanca: 45.00 pesos el kilo
- Aguacate hass: 57.00 pesos el kilo
Promociones en carnes
- Milanesa de bola de res: 250.00 pesos la charola con 700 gramos
- Pechuga sin piel: 169.00 pesos la charola con 700 gramos
- Chuleta de cerdo ahumada: 132.00 pesos la charola de 500 gramos
- Pechuga de pollo con piel: 149.00 pesos la pieza
- Molida de cerdo: 118.00 pesos la charola con 800 gramos
- Chuleta natural de cerdo: 119.00 pesos la charola con 800 gramos
- Milanesa de pechuga de pollo: 179.00 pesos la charola con 800 gramos
- Arrachera de res marinada: 204.00 pesos los 600 gramos
- Pechuga de pollo con hueso: 164.00 pesos la pieza
Otras ofertas en el Martes de Frescura
Pero no solo hay descuento en frutas, verduras y carnes, también puedes aprovechar otras promociones como:
- Salchicha de pavo San Rafael: 51.00 pesos los 500 gramos
- Pechuga de pavo San Rafael Balance: 82.00 pesos los 250 gramos
- Jamón de pavo FUD Virginia: 76.00 pesos los 450 gramos
- Queso crema Philadelphia: 39.00 pesos los 180 gramos
- Pna integral Wonder con ajonjolí: 49.00 pesos
- Salchicha de pavo Zwan: 57.00 pesos los 520 gramos
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