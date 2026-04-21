Ofertas y promociones en frutas y verduras por el Martes de Frescura de Wamart

Ofertas y promociones en frutas y verduras por el Martes de Frescura de Wamart | Itandehui Cervantes

¿Quieres ahorrar una lanita al comprar tu súper? Aprovecha las ofertas que hay en el Martes de Frescura de Walmart en frutas, verduras, carnes y mariscos, en adn Noticias te compartimos la lista de productos con descuento para que no lo dejes pasar.

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Ofertas del Martes de Frescura en frutas y verduras

Todas las promociones aplican tanto en tienda en línea como física así que puedes hacer tu pedido y recibirlo en casa o recogerlo en la sucursal que quieras. Estas son las ofertas de hoy:

Penca de plátano Chiapas: 22.00 pesos

Pila miel: 22.50 pesos el kilo

Mango paraíso: 35.00 pesos el kilo

Melón chino: 29.00 pesos el kilo

Manzana granny Smith: 39.00 pesos el kilo

Manzana orgánica: 39.00 pesos los 900 gramos

Mandarina clementina: 50.00 pesos la malla con 8900 gramos

Jitomate saladet: 64.00 pesos el kilo

Cebolla blanca: 45.00 pesos el kilo

Aguacate hass: 57.00 pesos el kilo

Promociones en carnes

Milanesa de bola de res: 250.00 pesos la charola con 700 gramos

Pechuga sin piel: 169.00 pesos la charola con 700 gramos

Chuleta de cerdo ahumada: 132.00 pesos la charola de 500 gramos

Pechuga de pollo con piel: 149.00 pesos la pieza

Molida de cerdo: 118.00 pesos la charola con 800 gramos

Chuleta natural de cerdo: 119.00 pesos la charola con 800 gramos

Milanesa de pechuga de pollo: 179.00 pesos la charola con 800 gramos

Arrachera de res marinada: 204.00 pesos los 600 gramos

Pechuga de pollo con hueso: 164.00 pesos la pieza

Otras ofertas en el Martes de Frescura

Pero no solo hay descuento en frutas, verduras y carnes, también puedes aprovechar otras promociones como:

Salchicha de pavo San Rafael: 51.00 pesos los 500 gramos

Pechuga de pavo San Rafael Balance: 82.00 pesos los 250 gramos

Jamón de pavo FUD Virginia: 76.00 pesos los 450 gramos

Queso crema Philadelphia: 39.00 pesos los 180 gramos

Pna integral Wonder con ajonjolí: 49.00 pesos

Salchicha de pavo Zwan: 57.00 pesos los 520 gramos

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