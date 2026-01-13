Sargazo cambia comportamiento, aumentará su presencia y seguirá amenazando playas de México

El sargazo se ha convertido en problema en playas de México, principalmente en la zona del caribe donde desde hace ya varios años esta macroalga ha invadido sus mares afectando incluso al turismo que debido a su presencia incluso han dejado de visitar ciudades como Cancún, Tulum o Playa del Carmen entre otras.

Sin embargo, eso no es todo; según algunos estudios como "El afloramiento ecuatorial de fósforo impulsa la fijación de nitrógeno (N2) y las proliferaciones de sargazo en el Atlántico" publicado en noviembre pasado en Nature Geoscience, el sargazo ha cambiado su comportamiento principalmente en el Atlántico, donde el "fósforo en exceso", estimula el estancamiento de nitrógeno (N2) lo que permite que esta macroalga prospere incluso en aguas que no contienen tantos nutrientes.

Alerta por sargazo en playas del caribe en México

Para México y sus playas esta amenaza se encuentra lejos de erradicarse, pues según el Sargassum Outlook Bulletin publicado en diciembre de 2025 pronostica que, mientras el Golfo de México permanecerá casi libre de sargazo, el caribe enfrentará un aumento considerable con arribos a las costas antes de lo previsto. Los expertos anticipan que el 2026 será un año crítico, con niveles de macroalgas que superarán el 75% de los registros históricos.

Esto afecta de manera directa al formar acumulaciones costeras que impactan directamente la calidad del agua, además de que generan una reducción en el oxígeno durante su descomposición y dañar praderas marinas, arrecifes y playas.

¿Para qué sirve el sargazo?

Los estudios revelan que la causa de que el sargazo esté llegando a las costas y no se mantenga en mar abierto se debe a procesos oceánicos y cambios climáticos de gran magnitud que están redistribuyéndolo a lo largo del Atlántico.

A la fecha no se le ha encontrado un uso útil para el ser humano al sargazo, sin embargo, estas algas funcionan como una especie de "isla flotante" donde viven peces e invertebrados, cumpliendo un papel vital en el océano. Razón por la que también la disminución de sargazo en el Atlántico genera preocupación, pues está cambiando una estructura biológica que ha sido esencial para la vida marina durante décadas.

