¿Tu auto está en la lista? Profeco advierte sobre posibles fallas en vehículos Volkswagen y Seat
La procuraduría lanzó un llamado a revisión para 38 mil unidades de la marca Volkswagen y Seat por una posible falla; señalan la bolsa de aire Takata.
La Profeco advierte sobre posibles fallas en vehículos Volkswagen y Seat, y el llamado no es menor, pues se trata de más de 38 mil autos comercializados en México que podrían presentar riesgos de seguridad por un componente defectuoso. Esto es lo que debes saber si conduces alguno de estos modelos y cómo actuar para protegerte a tiempo.
En un aviso reciente, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó sobre llamados a revisión para unidades de Volkswagen y Seat debido a una posible falla en la bolsa de aire Takata, un elemento clave del sistema de seguridad. El problema podría ocasionar que, en caso de activación, el inflador se rompa y proyecte fragmentos, elevando el riesgo de lesiones. Por si te lo perdiste, la autoridad pidió a los propietarios estar atentos y acudir a revisión gratuita.
¿Qué modelos podrían presentar fallas?
De acuerdo con la Profeco , los autos con fallas detectadas corresponden a distintos años y líneas populares en el país. Entre los modelos señalados se encuentran:
Vehículos Volkswagen
- Passat años 2012 a 2015
- Passat CC 2016 y 2017
- Crafter 2015 y 2016
- Multivan 2015
- NBB 2012 a 2018
- Tiguan 2015 a 2017
- Transporter 2015
Vehículos Seat:
- León 2017
- Toledo 2018
- Ateca 2018
La afectación se relaciona con la bolsa de aire Takata, un componente que ha sido objeto de alertas internacionales. En México, el llamado a revisión busca prevenir accidentes y garantizar que las unidades cumplan con los estándares de seguridad. La revisión y, en su caso, el reemplazo del componente no tiene costo para las personas consumidoras.
Además, la Profeco recomendó no ignorar los avisos y verificar si el Número de Identificación Vehicular (NIV) de tu auto está dentro del listado, ya que las fallas en vehículos pueden no mostrar señales visibles hasta el momento de una colisión.
¿Cómo reportar si tengo alguno de estos modelos?
Si sospechas que tu auto podría estar incluido, aquí te explicamos cómo proceder de forma sencilla:
- Contacta al distribuidor autorizado de Volkswagen y solicita información sobre el llamado a revisión. Número 00 73 78 489 o correo electrónico contacto@vw.com.mx
- Contacta al distribuidor autorizado de Seat y solicita información sobre el llamado a revisión. Número 800 835 7328 o al correo atencion@seat.com.mx
- Proporciona el NIV de tu vehículo para confirmar si está dentro del programa.
- Agenda una cita para la inspección y posible sustitución del componente.
- En caso de dudas o negativa, acude a Profeco a través de sus canales de atención para recibir orientación.
La autoridad también sugiere dar seguimiento hasta que el vehículo quede completamente revisado y reparado.
