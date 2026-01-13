¿Qué hacer en CDMX en enero 2026? 5 eventos, conciertos y actividades imperdibles

En CDMX, enero 2026 reúne propuestas para todos los gustos, desde exposiciones inmersivas hasta experiencias musicales, ideales para quienes buscan eventos relevantes durante las próximas semanas .

La agenda capitalina incluye conciertos y actividades imperdibles que marcan tendencia y convocan a públicos diversos. Esta selección informativa permite organizar salidas con datos claros sobre fechas, sedes y costos, clave para planear tiempo libre en la ciudad este mes.

Stranger Things: The Experience

La experiencia inmersiva oficial de Stranger Things propone un recorrido interactivo por escenarios icónicos , donde el público participa en misiones inspiradas en la serie. La actividad incluye ambientación ochentera, personajes reconocibles y acceso a zonas temáticas dentro del recinto capitalino.

El evento se presenta en Expo Reforma, ubicado en la colonia Juárez, con boletos desde 616 pesos más cargos por servicio. Las funciones se realizan del 1 al 31 de enero de 2026, con distintos horarios según disponibilidad diaria general.

Light Cycles

Light Cycles ofrece un sendero nocturno al aire libre dentro del Bosque de Chapultepec, con cinco zonas multisensoriales que combinan iluminación artística y paisajes sonoros. La experiencia busca resaltar la naturaleza mediante un montaje visual desarrollado por Moment Factory internacional.

La actividad se realiza en el Parque Rosario Castellanos, en la segunda sección del bosque, con entradas desde 275 pesos más cargos. Abre del 1 al 31 de enero de 2026, de jueves a domingo, a partir de 18:30 horas.

Candlelight: Tributo a Juan Gabriel

Candlelight presenta un concierto tributo a Juan Gabriel, con un ensamble en vivo que interpreta temas emblemáticos bajo iluminación de velas. La propuesta se enfoca en crear una atmósfera íntima y multisensorial dentro de un recinto acústicamente reconocido capitalino histórico.

El evento tiene sede en El Cantoral, ubicado en Coyoacán, con boletos desde 435 pesos. La función se programa para el 23 de enero de 2026 a las 19:00 horas, con repertorio que incluye clásicos como Amor eterno emblemático mexicano.

Carrera temática de Shrek

La carrera temática de Shrek convoca a participantes a correr disfrazados en un ambiente familiar, con referencias visuales a la saga animada. El recorrido se desarrolla sobre Paseo de la Reforma y ofrece distancias de 5 y 15 kilómetros oficiales.

El costo de inscripción es de 1100 pesos por persona e incluye kit conmemorativo. La cita es el 18 de enero de 2026 a las 6:30 horas, con salida programada para contingentes recreativos y corredores con experiencia previa deportiva.

Messi Experience

Esta particular experiencia ofrece una muestra interactiva dedicada a la trayectoria de Lionel Messi, con juegos digitales, proyecciones y salas temáticas. La exposición permite conocer momentos clave de su carrera deportiva mediante recursos audiovisuales y dinámicas participativas dirigidas a públicos futboleros.

La experiencia se instala en Foro Polanco Moliere, con entradas desde 1647 pesos más cargos. Abre del 1 al 25 de enero de 2026, con horarios variados, y se perfila como opción atractiva para aficionados al balompié nacional internacional.

