Confirmado: el salario mínimo en Florida aumentará en septiembre de 2026

Estados Unidos comenzó el 2026 con incrementos en el salario mínimo en decenas de estados, ciudades y condados, según un nuevo reporte del National Employment Law Project (NELP) . Estos ajustes responden a leyes estatales, votaciones previas y mecanismos automáticos ligados a la inflación. Aunque muchas jurisdicciones aplicaron las subidas desde el 1 de enero, Florida tendrá un calendario distinto, ya que el aumento en ese estado entrará en vigor hasta septiembre.

Florida's minimum wage rising to $15 in 2026 https://t.co/KOQtEUvkNR — John Solomon (@jsolomonReports) January 2, 2026

Florida forma parte del grupo de estados que mantienen un salario mínimo superior al federal, que permanece en $7.25 dólares por hora desde hace 16 años. Sin embargo, a diferencia de otras entidades, el incremento para 2026 no será inmediato. El esquema vigente en el “estado del Sol” establece que los ajustes se apliquen cada 30 de septiembre, como resultado de una enmienda constitucional aprobada por los votantes en 2020.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Florida alcanzará los 15 dólares por hora en septiembre de 2026

El salario mínimo en Florida subirá a $15 dólares por hora a partir del 30 de septiembre de 2026. En el caso de los empleados que reciben propinas, el monto se ajustará a $11.98 dólares por hora. Este incremento representa el objetivo final de la Enmienda 2, aprobada por un estrecho margen en las elecciones de 2020.

El último aumento se aplicó el 30 de septiembre de 2025, cuando el salario mínimo subió un dólar y quedó establecido en $14 dólares por hora, mientras que el salario para trabajadores con propinas se ubicó en $10.98 dólares. Ese ajuste fue parte de una serie de incrementos anuales de un dólar que comenzaron en septiembre de 2021.

El calendario definido por la enmienda estableció un aumento progresivo: en 2021 el salario mínimo pasó a 10 dólares por hora; en 2022 subió a 11 dólares; en 2023 a 12; en 2024 a 13; y en 2025 alcanzó los 14 dólares. El incremento previsto para septiembre de 2026 llevará el salario mínimo a 15 dólares por hora y cerrará esta etapa del proceso.

Una vez aplicado el aumento de 2026, ese monto se mantendrá vigente hasta el 31 de diciembre de 2027. A partir de entonces, el mecanismo de actualización cambiará y dejará de basarse en incrementos fijos.

Ajustes posteriores ligados a la inflación en Florida

Aunque los aumentos automáticos de un dólar concluirán en 2026, el salario mínimo en Florida continuará ajustándose en los años siguientes. Desde 2028, los incrementos estarán indexados a la inflación y se calcularán con base en los cambios del Índice de Precios al Consumidor para Asalariados Urbanos y Trabajadores Administrativos (CPI-W, por sus siglas en inglés).

El objetivo de este esquema es evitar que el salario mínimo pierda poder adquisitivo con el paso del tiempo. De esta forma, los ajustes dependerán de la evolución del índice y no de un monto fijo predeterminado, como ocurrió durante el período 2021-2026.

La iniciativa para elevar el salario mínimo en Florida fue impulsada por el comité político Florida for a Fair Wage, presidido por el abogado de Orlando John Morgan, del bufete Morgan & Morgan. Este grupo encabezó la campaña que llevó la propuesta a las boletas electorales y logró su aprobación en 2020.

Estados que aplicaron aumentos al salario mínimo desde enero de 2026

Además de Florida, otros estados implementaron incrementos al salario mínimo a lo largo de 2026, muchos de ellos desde el 1 de enero. De acuerdo con el reporte del NELP, Arizona elevó su salario mínimo a $15.15 dólares por hora, mientras que California lo fijó en $16.90 dólares sin permitir crédito por propinas. Washington se mantiene como el estado con el salario mínimo más alto del país, con $17.13 dólares por hora.

Nueva York estableció dos tarifas diferenciadas: $17 dólares por hora en la ciudad de Nueva York, Long Island y Westchester, y $16 dólares en el resto del estado. Otros estados con aumentos confirmados incluyen Colorado ($15.16), Connecticut ($16.94), Hawái ($16.00), Maine ($15.10), Michigan ($13.73), Misuri ($15.00), Nebraska ($15.00), Nueva Jersey ($15.92 para grandes empresas), Rhode Island ($16.00), Vermont ($14.42) y Virginia ($12.77). En varios de estos casos se mantienen salarios diferenciados para trabajadores con propinas, aunque Minnesota, Montana y Washington no permiten este tipo de crédito.

Algunos ajustes adicionales se aplicarán a mitad de año. En Alaska, el salario mínimo subirá a 14 dólares a partir del 1 de julio de 2026. En California, desde esa misma fecha, el sueldo mínimo oscilará entre 19.28 y 25 dólares por hora, dependiendo del tipo de instalación, de acuerdo con NELP. Oregón también aplicará incrementos desde el 1 de julio de 2026, con un salario mínimo de 16.30 dólares por hora en el área metropolitana de Portland, 15.05 dólares en las zonas estándar del estado y 14.05 dólares en las zonas rurales, con futuros ajustes sujetos al Índice de Precios al Consumidor.