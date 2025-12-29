Más impuestos; actualizan tabla de cobro del ISR de 2026 y modifican los salarios

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicaron la Miscelánea Fiscal 2026, con cambios relevantes en la tabla del Impuesto sobre la Renta (ISR) para personas físicas.

El ajuste reconoce el impacto de la inflación registrada durante 2025 y modifica los rangos de ingresos, las cuotas fijas y las tasas aplicables, lo que tendrá efectos distintos según el nivel salarial de cada trabajador.

¿Por qué se actualizó la tabla del ISR?

De acuerdo con la autoridad fiscal, los límites inferior y superior de los rangos del ISR aumentaron en promedio 13%. Esto significa que los ingresos que determinan cuánto impuesto se paga se “recorren” hacia arriba.

En términos simples: algunos contribuyentes podrían caer en un tramo con menor carga fiscal, mientras que otros, especialmente quienes ganan apenas por encima del salario mínimo, podrían terminar pagando más.

Cambios clave para los asalariados

En 2025, una persona con ingresos mensuales entre ocho mil 952.50 y 75 mil 984.55 pesos pagaba una cuota fija de 171.88 pesos más una tasa de 6.40% sobre el excedente.

Para 2026, ese rango se amplía: quienes ganen entre 10 mil 135.12 y 86 mil 022.11 pesos mensuales pagarán una cuota fija de 194.59 pesos y la misma tasa de 6.40%.

El primer tramo también se modifica. Antes, el límite superior rondaba los ocho mil 952 pesos; ahora sube hasta 10 mil 135.11 pesos, con una tasa de 1.92%. Este ajuste puede beneficiar a trabajadores que no reciban aumento salarial, al ubicarse en un rango con menor ISR .

¿Quiénes quedan exentos del ISR?

Según la tabla del SAT , los sueldos de hasta nueve mil 587.5 pesos mensuales no pagarán ISR en 2026; sin embargo, el beneficio se pierde rápidamente: un trabajador que gane nueve mil 600 pesos al mes deberá pagar 184.32 pesos de impuesto, por lo que su ingreso neto quedará en nueve mil 415.68 pesos, por debajo del salario mínimo vigente.

El reto para empresas y trabajadores

Expertos advierten que el aumento del salario mínimo genera percepciones de injusticia entre empleados que ganan apenas más. A este fenómeno lo llaman “efecto faro”, ya que obliga a las empresas a revisar tabuladores, presupuestos y estrategias de retención de talento.

Para las organizaciones, el cambio en el ISR y el salario mínimo representa un desafío: ajustar sueldos sin afectar la competitividad ni la estructura interna.

