ISR, salario mínimo, reducción de de la jornada laboral; cambios en los empleos para el 2026

El próximo 2026 llegará con muchos cambios en materia económica para México, pues en este 2025 se aprobaron cambios en las leyes que modificaron el salario mínimo, el ISR así como la jornada laboral para las y los trabajadores de toda la República Mexicana.

Y es que a diferencia de otros ajustes fiscales en años anteriores, los cambios para el 2026 implicaron modificaciones estructurales que impactan directamente en el cálculo de sueldos, la clasificación de percepción y demás.

¿Cómo quedó el aumento al salario mínimo en 2026?

De acuerdo con las modificaciones al salario mínimo general en México, para 2026 el incremento fue del 13%, mientras que para la Zona Libre de la Frontera Norte fue del 5% respectivamente.

En general, el sueldo mínimo del país quedó de la siguiente manera para el 2026:

Salario Mínimo General: 315.04 pesos diarios

Zona Libre de la Frontera Norte: 440.87 pesos diarios

¿Cómo quedó el ISR para el 2026?

En cuanto al ISR para el próximo año, se determinó que las nuevas cuotas serán las siguientes:

Aumento de límites pasó de 8,952.49 pesos a 10,135.11 pesos para 2026

Nuevas cuotas fijas del 6.40% sobre el excedente del límite inferior

Es importante mencionar que esto se debe a que la inflación acumulada superó el 10% entre noviembre del 2022 y este 2025.

Cambios importantes en economía México para 2026

Por otro lado, es importante señalar que a partir del 1 de enero del 2026 se incrementarán los cobros a impuestos de artículos y productos como el cigarro, refrescos, videojuegos “violentos”, así como a plataformas de tienda en línea.

De igual forma, entrará en vigor una reforma que modifica fracciones arancelarias, esto con el objetivo de fortalecer las cadenas de suministro.

Banco de México recortó previsión de crecimiento económico

