Verificación vehicular en Jalisco: Esto pasa si se te vence el plazo de la cita en 2026

El inicio de año en Jalisco marca el regreso de las obligaciones fiscales y ambientales para los automovilistas. Con el objetivo de mejorar la calidad del aire y proteger la salud pública, el Gobierno ha puesto en marcha la Verificación Vehicular 2026 , manteniendo la estrategia de "Verificación Responsable".

Este trámite, que es obligatorio para circular en diversas regiones del estado, llega con un incentivo crucial para la economía familiar: la posibilidad de realizar la prueba sin costo directo al cubrir el pago del refrendo anual. Sin embargo, no cumplir con los tiempos establecidos por la terminación de tu placa puede derivar en cargos adicionales y sanciones. Descubre cómo evitar contratiempos y aprovechar los beneficios fiscales vigentes.

Consecuencias y costos por verificación extemporánea

Uno de los cambios más importantes que debes tener en cuenta es el impacto económico de no respetar el calendario oficial. Si bien el programa busca incentivar el cumplimiento a través de subsidios, dejar pasar tu fecha límite tiene un costo.

La autoridad ambiental ha definido tarifas diferenciadas dependiendo del momento en que agendes tu cita. Es vital recordar que el pase gratuito está condicionado al cumplimiento en tiempo y forma.

500 pesos (si no pagaste refrendo con subsidio, pero agendaste dentro de tu mes). Verificación extemporánea: 550 pesos (si realizas la cita fuera del bimestre asignado a tu placa).

Las autoridades recomiendan apegarse al calendario para evitar estos cargos extras. Además, circular sin el distintivo vigente en las zonas obligatorias puede hacerte acreedor a multas de tránsito, que son independientes del costo de la prueba.

Verificación vehicular 2026 en Jalisco: calendario oficial por terminación de placa

El orden para verificar no ha sufrido modificaciones estructurales respecto al año anterior. El sistema opera mediante un calendario mes-placa para evitar la saturación de los centros de verificación y garantizar una atención fluida.

Es importante destacar que los primeros tres meses del año (enero, febrero y marzo) tendrán una consideración especial: se habilitará el registro para vehículos rezagados de 2025 y para aquellos automovilistas que ya habían pagado el "Paquete 3x1" el año pasado.

Estas son las fechas clave según el último dígito de tu matrícula:

Enero – febrero: Placas terminación 1

Placas terminación 1 Febrero – marzo: Placas terminación 2

Placas terminación 2 Marzo – abril: Placas terminación 3

Placas terminación 3 Abril – mayo: Placas terminación 4

Placas terminación 4 Mayo – junio: Placas terminación 5

Placas terminación 5 Julio – agosto: Placas terminación 6

Placas terminación 6 Agosto – septiembre: Placas terminación 7

Placas terminación 7 Septiembre – octubre: Placas terminación 8

Placas terminación 8 Octubre – noviembre: Placas terminación 9

Placas terminación 9 Noviembre – diciembre: Placas terminación 0

Cómo obtener la verificación gratis con el refrendo

El gran atractivo del programa 2026 es el subsidio del 100% en el costo de la verificación al pagar tu refrendo vehicular. Según Francisco Javier Sierra Moreno, director de la Agencia Integral de Regulación de Emisiones (AIRE), vincular ambos trámites ha sido clave para que los ciudadanos no vean la verificación como un gasto extra, sino como una responsabilidad compartida.

Para acceder a este beneficio, debes cubrir el costo del refrendo vehicular 2026, cuyos montos son:

Automóviles: 1,000 pesos.

1,000 pesos. Motocicletas: 600 pesos.

Adicionalmente, se debe cubrir una cuota obligatoria de 100 pesos, desglosada en 40 pesos para la Cruz Roja Mexicana y 60 pesos para el Hogar Cabañas. Una vez realizado este pago, el sistema habilita automáticamente tu "pase" para agendar la cita sin costo extra en el sitio oficial .

Para agendar, necesitarás tener a la mano:

Tarjeta de circulación

Número de placas

Número de Identificación Vehicular (VIN).

Zonas obligatorias y vehículos exentos

No todos los vehículos que circulan por Jalisco están obligados a verificar, ni el trámite aplica en todos los municipios. La estrategia se concentra en las áreas con mayor densidad vehicular y problemas de contaminación atmosférica.

Las regiones donde es obligatorio portar el distintivo son:

Área Metropolitana de Guadalajara (AMG): Incluye Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga, El Salto, Ixtlahuacán de los Membrillos, Juanacatlán y Zapotlanejo.

Incluye Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga, El Salto, Ixtlahuacán de los Membrillos, Juanacatlán y Zapotlanejo. Área Metropolitana de Ocotlán: Ocotlán, Jamay y Poncitlán.

Ocotlán, Jamay y Poncitlán. Área Metropolitana del Sur: Zapotlán el Grande (Ciudad Guzmán), Gómez Farías y Zapotiltic.

Zapotlán el Grande (Ciudad Guzmán), Gómez Farías y Zapotiltic. Otros municipios: Tepatitlán de Morelos, Puerto Vallarta y Lagos de Moreno.

Por otro lado, existen excepciones claras. Si tu vehículo cae en alguna de las siguientes categorías, no necesitas verificar en 2026, aunque sí debes tramitar un comprobante de exención en algunos casos:

Modelos de año en curso y siguiente (2026 y 2027)

Vehículos 100% eléctricos

Híbridos eléctricos enchufables (PHEV) o híbridos con autonomía eléctrica total

Vehículos con placas federales

Autos con placas de clásico

Motocicletas

Maquinaria de construcción y remolques.

Descuentos en multas y trámites vehiculares

Para aliviar el bolsillo durante enero, la Secretaría de Hacienda de Jalisco anunció una batería de descuentos para quienes regularicen su situación fiscal a principios de año. Estos incentivos buscan no solo la recaudación, sino la actualización del padrón vehicular.

Si tienes adeudos pendientes, aprovecha las siguientes reducciones vigentes durante enero y febrero:

70% de descuento en el trámite de cambio de propietario (vigente todo el año)

en el trámite de cambio de propietario (vigente todo el año) Hasta 60% de descuento en fotomultas, infracciones estatales y recargos

en fotomultas, infracciones estatales y recargos 50% de descuento en fotomultas si realizas el pago de manera presencial

en fotomultas si realizas el pago de manera presencial 5% de descuento adicional por pronto pago del refrendo al hacerlo en línea.

Cumplir con la verificación y el refrendo no solo evita golpes a tu bolsillo, sino que asegura la validez de tu tarjeta de circulación y seguro en caso de siniestro.

