Activan Fase 1 de contingencia ambiental este jueves 08 de enero

La contaminación atmosférica puede provocar malestares y agravar padecimientos como el asma, por ello se pide a la población tomar en cuenta las recomendaciones de la Sedema.

Contingencia ambiental|adn40/Adriana Juárez
Notas,
Ciudad

Escrito por:  Itandehui Cervantes

De acuerdo con el Sistema de Monitoreo Atmosférico que informa sobre la calidad del aire de la Ciudad de México (CDMX), se activa la Fase 1 de contingencia ambiental en el Valle de México este jueves 08 de enero del 2026, por ello la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) informó los autos que deberán permanecer en casa y así evitar multas.

Activan Fase 1 de contingencia ambiental en el Valle de México

De acuerdo con el Sistema de Monitoreo Atmosférico la CDMX y su zona conurbada reportan mala calidad del aire, por ello, se activó la Fase 1 de contingencia ambiental y se recomienda a la población evitar realizar actividades al aire libre.

¿Cómo aplicará el Hoy No Circula?

Debido a que la calidad del aire en el Valle de México es mala, se restringirá la circulación a varios vehículos, estos son los autos que no podrán transitar en la CDMX y Edomex:

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Si a tu vehículo le toca descansar y algún policía de tránsito te ve circulando en CDMX o Edomex podrías ser acreedor a una multa que va de 20 a 30 UMAs (Unidad de Medida y Actualización), es decir que tendrás que pagar entre 2 mil y 3 mil pesos.

Así que si quieres evitar pagar una multa o que se lleven tu coche al corralón te recomendamos mantenerte pendiente de los avisos de la Sedema .

Recomendaciones ante contaminación atmosférica

La contaminación atmosférica puede provocar malestares o agravar otros padecimientos, por ello, cuando la calidad del aire es muy mala se recomienda a la población:

  • Evitar actividades físicas al aire libre entre las 05:00 y las 12:00 horas
  • Darle servicio a autos y electrodomésticos
  • Procurar mantener a los niños y personas mayores en el interior de la casa
  • Verificar que no haya fugas de gas en calentadores, estufas y tanques
  • Consumir alimentos que ayuden a prevenir enfermedades respiratorias como cítricos, verduras y frutos secos

Metrobús: ¿De cuánto es la multa por invadir el carril confinado?

Doble Hoy No Circula del 9 de enero de 2026

Las autoridades capitalinas dieron a conocer además que este viernes 9 de enero, deberán suspender su circulación, en horario de las 5:00 a las 22:00 horas, los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2.

También los autos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 2, 4, 6, 8, 9 y 0 y los de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado azul, terminación de placa 9 y 0.

