Activan Fase 1 de contingencia ambiental este jueves 08 de enero

De acuerdo con el Sistema de Monitoreo Atmosférico que informa sobre la calidad del aire de la Ciudad de México (CDMX), se activa la Fase 1 de contingencia ambiental en el Valle de México este jueves 08 de enero del 2026, por ello la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) informó los autos que deberán permanecer en casa y así evitar multas.

SE ACTIVA CONTINGENCIA AMBIENTAL ATMOSFÉRICA POR OZONO EN LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO (ZMVM) https://t.co/Umr1E8kC5c — Calidad del Aire (@Aire_CDMX) January 8, 2026

Activan Fase 1 de contingencia ambiental en el Valle de México

De acuerdo con el Sistema de Monitoreo Atmosférico la CDMX y su zona conurbada reportan mala calidad del aire, por ello, se activó la Fase 1 de contingencia ambiental y se recomienda a la población evitar realizar actividades al aire libre.

¿Cómo aplicará el Hoy No Circula?

Debido a que la calidad del aire en el Valle de México es mala, se restringirá la circulación a varios vehículos, estos son los autos que no podrán transitar en la CDMX y Edomex:

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Si a tu vehículo le toca descansar y algún policía de tránsito te ve circulando en CDMX o Edomex podrías ser acreedor a una multa que va de 20 a 30 UMAs (Unidad de Medida y Actualización), es decir que tendrás que pagar entre 2 mil y 3 mil pesos.

Así que si quieres evitar pagar una multa o que se lleven tu coche al corralón te recomendamos mantenerte pendiente de los avisos de la Sedema .

Recomendaciones ante contaminación atmosférica

La contaminación atmosférica puede provocar malestares o agravar otros padecimientos, por ello, cuando la calidad del aire es muy mala se recomienda a la población:

Evitar actividades físicas al aire libre entre las 05:00 y las 12:00 horas

Darle servicio a autos y electrodomésticos

Procurar mantener a los niños y personas mayores en el interior de la casa

Verificar que no haya fugas de gas en calentadores, estufas y tanques

Consumir alimentos que ayuden a prevenir enfermedades respiratorias como cítricos, verduras y frutos secos

Doble Hoy No Circula del 9 de enero de 2026

Las autoridades capitalinas dieron a conocer además que este viernes 9 de enero, deberán suspender su circulación, en horario de las 5:00 a las 22:00 horas, los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2.

También los autos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 2, 4, 6, 8, 9 y 0 y los de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado azul, terminación de placa 9 y 0.

