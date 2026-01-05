Calendario completo de verificación vehicular para los primeros seis meses del 2026 en CDMX

Comenzó un nuevo año y todos los conductores deben realizar la verificación vehicular correspondiente a su engomado y terminación de placas, por lo que la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) de la Ciudad de México (CDMX) publicó el calendario oficial para realizarlo de manera escalonada.

El documento de la dependencia señala que el objetivo de la verificación vehicular es evaluar las emisiones de contaminantes de los autos, verificar su adecuado funcionamiento en cuanto a los sistemas de control ambiental, y llevar un registro adecuado para contribuir a la mejora de la calidad del aire y protección de la salud de la población.

Calendario de verificación vehicular en CDMX 2026

La verificación será de enero a junio y cada color de engomado tendrá dos meses para realizarlo. La dependencia explica que el orden será el siguiente:



Engomado amarillo , terminación de placa 5 o 6: enero y febrero

, terminación de placa 5 o 6: enero y febrero Engomado rosa , terminación de placa 7 o 8: febrero y marzo

, terminación de placa 7 o 8: febrero y marzo Engomado rojo , terminación de placa 3 o 4: marzo y abril

, terminación de placa 3 o 4: marzo y abril Engomado verde , terminación de placa 1 o 2: abril y mayo

, terminación de placa 1 o 2: abril y mayo Engomado azul, terminación de placa 9 o 0: mayo y junio

Cabe destacar que la verificación vehicular es un trámite obligatorio para todos los autos con matrícula en la Ciudad de México, por lo que de no cumplirlo, los conductores serán acreedores a una multa y posteriormente a sanciones que no le permitirán circular.

La multa y los problemas por no realizar la verificación vehicular

En caso de no realizar la verificación a tiempo, el conductor tendrá que pagar por una verificación extemporánea, con un costo de $2,263 pesos, de acuerdo con la Unidad de Medida Actualizada (UMA), por lo que su costo podría aumentar en febrero de este 2026, cuando se anuncie su nueva denominación correspondiente a la inflación.

