SSPC asegura 34 toneladas de droga y captura 35 delincuentes relevantes

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch dio a conocer los avances en materia de seguridad destacando la implementación de puestos de control itinerantes y arcos en accesos carreteros.

Detenciones y decomiso de droga en México

Según el reporte del titular de la SSPC de octubre de 2024 a diciembre de 2025 se han detenido mil 788 personas y se han asegurado 34 toneladas de droga y fueron desmantelados seis laboratorios.

Del total de detenciones, 34 son muy relevantes entre las que se encuentran:



Félix "N", alias "El Viejo" identificado como encargado principal de la distribución de droga de "Los Rusos".

Francisco "N", integrante de Los Tlacos acusado por el delito de homicidio.

David Roberto "N" alias "El Roy", jefe de célula de "Los Rusos" e identificado como autor material del multihomicidio ocurrido el 4 de noviembre de 2024 en Tres Palos.

Alexander "N" quien cuenta con varias denuncias por extorsión en el mercado Central de Acapulco.



En materia de extorsión se han detenido más de 700 personas, 29 de ellos en Guerrero.

Finalmente, el secretario @OHarfuch menciona que, desde la implementación de la Estrategia Nacional contra la #Extorsión, en el país han sido detenidas más de 700 personas, 29 de ellas en el estado de #Guerrero.

Homicidios dolosos en Guerrero

Respecto a los homicidios dolosos , se informó que hubo una reducción del 24% entre 2024 y 2025. Se tiene un promedio diario de víctimas de homicidio doloso por año en Guerrero de 3.6.

Mientras que el promedio diario de delitos de alto impacto tuvo un descenso de 18% al pasar de 11.89 a 9.72.

