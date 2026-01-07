Crimen organizado busca niños desde los 13 años para el reclutamiento forzado en México

El crimen organizado en México ha escalado de manera acelerada en los últimos años y el problema del reclutamiento forzado a menores de edad también ha ido en aumento. Es por eso que las autoridades han comenzado a implementar operativos para frenar este problema e intentar rescatar a tiempo a las personas que fueron engañadas.

En el estado de Jalisco se han identificado redes de narcotráfico encargadas de reclutar jóvenes mediante publicaciones de trabajo falsas, sin embargo, las autoridades también han detectado que incluso han contactado a niños de 13 años en dichas redes.

Resultados de las acciones de seguridad en Jalisco contra el reclutamiento forzado

La Secretaría de Seguridad de Jalisco mantiene un operativo en la central de autobuses de la metrópoli luego de haber identificado que los cárteles utilizaban ese punto para transportar a las víctimas. Así, mediante rescates han logrado identificar posibles rutas que utiliza el crimen organizado para trasladar a las personas, además de que han identificado la edad de los afectados y sus entidades de origen.

De está manera, el portal de Reporte Indigo publicó que, mediante una solicitud de transparencia, la Secretaría de Seguridad les proporcionó los registros en donde revelan que han rescatado a 22 víctimas en la central de autobuses de Tlaquepaque, en donde uno de los reclutados tenía apenas 13 años de edad.

Por si fuera poco, también confirmaron que los afectados vienen de diferentes partes de la República Mexicana, como la CDMX, Toluca, Michoacán, Veracruz, Puebla, Aguascalientes, Uruapan, Manzanillo y claro, de la misma entidad de Jalisco en otros municipios.

El enorme problema del reclutamiento forzado

En febrero del 2025 las autoridades localizaron el rancho Izaguirre en Teuchitlán , Jalisco, como un centro de adiestramiento que utilizaba el crimen organizado para entrenar a sus nuevos operadores. Esto como un ejemplo de los cientos que puede haber en todo el país, como lugares a los que son llevadas las personas engañadas a través del reclutamiento forzado.

Y es que el crimen se aprovecha de la situación económica de las personas y suele ofrecerles trabajos con sueldos mucho mejores, sin informar realmente lo que tendrán que hacer. Mandan mensajes y contactan gente a través de redes sociales y es por eso que las autoridades han buscado frenarlos.

