Fiscalía de Oaxaca detiene a mujer que robó y empeñó joyas valuadas en 9 millones de pesos

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó la detención de una mujer identificada como C.C.C.C., señalada como presunta responsable del delito de robo agravado, tras una investigación relacionada con la sustracción de joyas valuadas en más de nueve millones de pesos en San Juan Bautista Tuxtepec, en la región de la Cuenca del Papaloapan.

De acuerdo con la autoridad ministerial, la aprehensión se realizó en cumplimiento de una orden judicial derivada de una carpeta de investigación abierta por hechos ocurridos el 6 de diciembre de 2024, cuando una vivienda ubicada en la colonia Centro de ese municipio fue objeto de un robo millonario.

Fiscalía de Oaxaca detiene a una mujer por robo de joyas en casa habitación valuado en más de 9 millones de pesos



Robo millonario de casi 100 piezas de joya

Según el expediente de las autoridades oaxaqueñas , del domicilio fueron sustraídas diversas piezas de joyería, entre ellas un lote aproximado de 100 piezas, cuyo valor conjunto fue estimado en más de nueve millones de pesos.

La magnitud del robo encendió las alertas de las autoridades, quienes iniciaron una investigación especializada para esclarecer los hechos y ubicar a la persona responsable.

Joyas fueron empeñadas; sigue la investigación

La FGEO detalló que, tras el robo , la víctima confrontó directamente a C.C.C.C., quien habría reconocido que tenía en su poder las joyas sustraídas. De acuerdo con la denuncia, la mujer señaló que los objetos habían sido empeñados y se comprometió a devolverlos en una fecha posterior, compromiso que nunca se cumplió.

Ante el incumplimiento y la falta de restitución de los bienes, la víctima acudió a presentar la denuncia correspondiente. A partir de ello, la Vicefiscalía Regional de la Cuenca integró la carpeta de investigación, recabó datos de prueba y solicitó ante un juez la orden de aprehensión por el delito de robo agravado.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) desplegaron un operativo que permitió localizar y detener a la mujer en la colonia Centro de San Juan Bautista Tuxtepec , sin que se reportaran incidentes durante la intervención.

Tras su detención, C.C.C.C. fue puesta a disposición de la autoridad competente, que será la encargada de determinar su situación jurídica en las próximas horas, conforme a los plazos establecidos por la ley.

