Hermano del motociclista arrastrado en Iztapalapa asegura que todo comenzó por un reclamo: “no fue accidente”

El caso de Roberto Hernández, el motociclista que fue arrollado y arrastrado en calles de Iztapalapa causó conmoción e indignación entre la ciudadanía. A varios días de ocurrido el accidente vial que se viralizó en redes sociales, siguen saliendo a la luz nuevos detalles.

Hasta el momento, las autoridades siguen buscando a Gaby “N”, la mujer que conducía el automóvil que arrolló al motociclista en Iztapalapa. Te contamos los detalles del caso.

Encuentran el auto de la mujer que asesinó a un motociclista en Iztapalapa

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Hermano del motociclista arrastrado en Iztapalapa descarta accidente y revela su versión

En redes sociales se viralizó un angustiante clip en el que se veía el cuerpo de un hombre siendo arrastrado por un automóvil. La mujer que conducía un automóvil Honda parecía no darse cuenta de lo que sucedía y no detuvo el auto, por lo que arrastró al motociclista por casi 2 kilómetros.

En entrevista con medios locales, el hermano del motociclista arrastrado en Iztapalapa descartó que la muerte de su hermano fuera producto de un accidente vial y explicó que Roberto Hernández circulaba en dirección al municipio de Nezahualcóyotl, donde pretendía reunirse con su pareja sentimental, cuando fue embestido por una mujer, que al parecer habría golpeado la parte trasera de la moto, por lo que Roberto pretendía hacer el reclamo.

#justiciapararoberto #motociclista #iztapalapa ♬ sonido original - mexico_alminuto @mexico_alminuto Entre lágrimas y exigencias de justicia, familiares y amigos se despidieron de Roberto, el motociclista que perdió la vida en calles de Iztapalapa. Rodrigo, hermano de la víctima, agradeció en nombre de su familia el apoyo recibido por parte de la comunidad biker y de miles de internautas que se han sumado a los esfuerzos para dar con la responsable. Información de México al Minuto. #MexicoalMinuto

Según el hermano, cuando el motociclista transitaba por calles de la alcaldía Iztapalapa, exactamente, por Periférico Oriente y Eje 6 Sur, se había cruzado con la mujer que conducía el Honda con quien había tenido una discusión por un hecho vial. La agresión de la mujer sucedió luego de un "reclamo".

"La señora, se dice que lo embistió, se quiso dar a la fuga y se lo llevó arrastrando. Lo arrastró aproximadamente un kilómetro y medio, casi dos", comentó el hermano del motociclista fallecido.

Por esta razón, el hermano del occiso hizo un llamado a las autoridades para que inicien la investigación correspondiente y tipifiquen el delito como accidente doloso. “Arrastrar a alguien por kilómetro y medio no tiene nada de accidente automovilístico", dijo.

¿Cuánto tiempo pasaría en prisión la mujer que atropelló al motociclista en Iztapalapa?

De acuerdo con los reportes policiales, el nombre de la presunta agresora que arrastró al motociclista en Iztapalapa es Gabriela “N”, una mujer de 43 años que tras cometer el crimen habría abandonado su auto y se habría dado a la fuga.

Tras lo ocurrido, las autoridades abrieron la carpeta de investigación correspondiente e iniciaron la búsqueda de la mujer que conducía el Honda City color azul, con placas E85-BPC del Estado de México.

En caso de que el delito cometido por Gabriela “N” se tipifique como homicidio culposo, debido a que se considere que la mujer arrastró al motociclista de manera involuntaria, podría pasar de 3 a 8 años en prisión.

Pero, en caso de que el asesinato del motociclista Roberto Hernández sea calificado como homicidio doloso, la ley impondrá a la presunta culpable de 8 a 20 años de prisión.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.