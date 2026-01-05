Hallan vehículo que arrastró y mató a un motociclista en Iztapalapa; la conductora sigue prófuga

Un motociclista fue atropellado, arrastrado y asesinado por un vehículo azul en la alcaldía Iztapalapa el pasado sábado 3 de enero. La escena se hizo viral en redes sociales y las autoridades ya buscan a la conductora que cometió este delito, con un avance registrado este lunes 5.

La policía halló el auto azul en la colonia Ciudad Lago, en el municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México. El vehículo no tenía placas, estaba con la cajuela abierta y abandonado.

Cabe destacar que el auto fue localizado gracias a un reporte ciudadano. De hecho, la misma ciudadanía ha colaborado bastante en el caso, investigando quién era la dueña del vehículo por el número de placas e incluso el domicilio en el que estaba registrado el auto, ya que miles exigen justicia por este crimen.

Cronología del motociclista asesinado en Iztapalapa

Un motociclista identificado como Roberto Hernández, de 52 años, fue atropellado en el cruce de Periférico Oriente y Eje 6 en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México.

Tras el impacto, la víctima quedó atrapada debajo del vehículo, el cual lo arrastró por la vialidad durante un kilómetro, hasta que el cuerpo del motociclista quedó inerte en la calle Ingeniero Félix Palavicini, en la colonia Constitución de 1917.

Las autoridades fueron avisadas de un cuerpo en la calle. Cuando llegaron al lugar, se percataron de las heridas, solicitaron el apoyo del equipo médico y ellos confirmaron que el hombre ya no tenía signos vitales.

El auto no se detuvo en ningún momento y se dio a la fuga. La conductora fue identificada como una enfermera, quien es buscada por las autoridades para ser juzgada por el asesinato de Roberto Hernández. Por si fuera poco, motociclistas han realizado manifestaciones exigiendo justicia .

#IMPORTANTE | La #policía halló el vehículo que atropelló y arrastró por un kilómetro a Roberto Hernández de 52 años en Periférico y Eje 6 Sur.



El auto apareció sin placas y con la cajuela abierta en Ciudad Lago, Nezahualcóyotl, en el #Edomex



Vía @isidrocorro… pic.twitter.com/ORhM7rzcFZ — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 5, 2026

